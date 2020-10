Opgeschrikt edelhert rent zichzelf dood tegen boom, boswachter laaiend: 'Blijf met je hond op de paden'

Het is deze dagen zo druk in de Veluwse bossen dat herten er onrustig van worden. Vooral mensen die van het pad af gaan zorgen voor problemen, zo werd afgelopen weekend pijnlijk duidelijk. Bij Staverden raakte een grote roedel herten verschrikt door honden die uitgelaten werd door mensen die recht door het bos liepen. Een edelhert rende zich daarbij dood tegen een boom, zo is te zien op een video.

Let op: er staan foto’s in het artikel die door sommigen als schokkend kunnen worden ervaren.

“We zagen nog dat hij aan het stuiptrekken was, maar een half minuut later was ie al overleden,” vertelt Marvin Zuiderhoek die het zag gebeuren. Met zijn vriendin fietste hij door het bos toen hij de tientallen edelherten zag rennen, en begon te filmen. Even later is te zien hoe een van de herten op volle snelheid tegen een van de bomen botst. Hierbij breekt het dier zijn nek waarbij hij zijn nek breekt. “Gelukkig was het hert door de enorme klap vrijwel direct overleden,” voegt Marvin toe.

Lees ook: Fotograaf Frank spot zeldzaam wit hert in Vaassen: ‘Ik ben meteen gaan filmen’

Moederhert

De dood van het edelhert kan grote gevolgen hebben. “Het gaat om een hinde, dus nog een moederdier,” legt boswachter Ger Verwoerd uit. “Ze gaf nog melk, dus was er nog een kalfje van afhankelijk.” Bij hertenroedels is het gewoon om de kalfjes van herten die overlijden achter te laten. “Zo’n kalfje wordt door de rest van de groep verstoten, dus gaat die nu op een hele nare manier creperen.”

Volgens Marvin is de oorzaak dat de herten werden opgeschrikt door mensen die van het daartoe bestemde pad waren afgeweken. “Kort na het ongeluk kwamen er ze rustig uit het bos gelopen met twee grote honden. Waarschijnlijk zijn de herten er zo van geschrokken dat ze in blinde paniek de weg over geschoten zijn waarbij er één de boom niet meer kon ontwijken,” aldus Marvin.

Druk

Verwoerd vertelt dat er dit jaar veel meer toeristen in het bos zijn dan normaal. De hertenbronst trekt al veel mensen, maar vanwege de coronacrisis blijven veel mensen in eigen land en trekken naar de Veluwe. “Ik heb het nog nooit zo druk gezien,” vertelt hij.

De boswachter zegt een mengeling tussen boosheid en teleurstelling te voelen. Hij hoopt dat mensen bewust worden van wat hun gedrag kan betekenen voor dieren en mensen. “Op het moment dat je bewust of onbewust een dier zoals een edelhert of een everzwijn opjaagt slaat het op de vlucht. Dan rennen ze een kilometer ver, en kan een dier ook ineens de weg op schieten en tegen een auto aan rennen. Dus behalve dat het voor dieren gevaarlijk is, is het ook gevaarlijk voor je medemens.”

Lees ook: Oproep na tientallen dode wilde zwijnen op de Veluwe: stop met voeren!

Hij vertelt dat hij vaak boetes moet uitdelen aan mensen die zich niet aan de regels in het bos lopen. Zijn oproep is dan ook aan mensen om zich gewoon aan de regels te houden, hun hond aan te lijnen en niet van het pad af te gaan. “Als mensen afwijken van het normaal en van de weg af gaan, dan raken dieren op de vlucht.”