Fotograaf Frank spot zeldzaam wit hert in Vaassen: 'Ik ben meteen gaan filmen'

Neem je als hobbyfotograaf vaak je fotocamera mee als je door het bos loopt, zal je zien dat je hem op het moment suprême net niet bij je hebt. Frank de Graaf uit Apeldoorn zag maandagavond in de bossen van Vaassen een zeldzaam wit hert tussen de bomen verschijnen. Hij had zijn camera niet bij zich, maar wist het dier toch vast te leggen op de gevoelige plaat.

Zoals vaker gaat de Apeldoorner met zijn vrouw Martine wandelen in de prachtige omgeving van Kroondomein Het Loo. Bijna altijd komen ze wild tegen; vooral everzwijnen en herten. Maar een wit hert, dat hadden ze nog nooit gezien. “Mijn vrouw Martine stootte me aan, ik had het nog niet gezien. Maar ik heb meteen mijn telefoon aangezet en ben gaan filmen.”

Zeldzaam dier

Ook boswachter Lennard Jasper van Staatsbosbeheer heeft het filmpje gezien. Hij vertelt dat het inderdaad een vrij zeldzaam dier is, maar het is niet voor het eerst dat er een eentje opduikt in de bossen van de Veluwe. “Het gaat in dit geval om een damhert. Maar hier op de Veluwe zijn ze meestal zwart.”

Het is volgens de boswachter ook geen albinohert. “We noemen ze ook wel witgekleurde herten. Andere damherten zijn dus zwart, menil (bleek) of ze hebben de zogenaamde wildkleur: de stippen die je ook bij de damherten in de duinen van Noord-Holland ziet.”

Zichtbaar voor wolven

Zo nu en dan duikt er dus opeens een wit damhert op. “Maar met de wolf in de buurt zullen het er niet veel meer worden. Zo’n wit hert heeft natuurlijk niet dezelfde schutkleur als de andere herten. En dan val je extra op. Niet alleen voor langslopende mensen ook voor hongerige wolven”, aldus Jasper.