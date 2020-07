Een vakantie in Nederland is deze zomer populairder dan ooit vanwege de coronacrisis, maar toeristen op de Veluwe zijn gewaarschuwd: voer geen wilde zwijnen! Het is namelijk slecht voor mens én dier.

De beesten zorgen al jaren voor veel overlast en door ze te voeren wordt dat alleen maar erger. Soms met dodelijke afloop voor de dieren, waarschuwen verschillende organisaties vrijdag. Om dagjesmensen bewust te maken van de gevolgen is nu een voorlichtingscampagne opgezet.

‘Doodvonnis van de zwijnen’

Onder meer met een film van Luc Enting en Harm Edens worden bezoekers op de Veluwe bewustgemaakt van het groeiende probleem. “Een steeds grotere groep toeristen voert de zwijnen en tekent hiermee het doodvonnis van de dieren,” vertelt Carla Versluys aan Hart van Nederland.

Zij heeft het initiatief genomen voor de oproep. “Mensen denken dat het leuk is om de zwijnen te voeren”, legt ze uit. En volgens haar zijn de meesten niet kwaadwillend, “maar de beesten worden uit hun natuurlijke habitat gehaald”. Als de wilde dieren worden gevoerd gaan ze mensen als bron van voedsel zien.

Als gevolg hiervan komen de dieren uit de bossen in de hoop op eten. Ze rennen dan vaak naar mensen of bewoond gebied. “Dat krijgen ze niet van iedereen, en dan worden ze boos”, weet Versluys. “Soms laten ouders hun kinderen zo’n groot varken voeren, gewoon uit hun kinderhandjes. Daar gebeuren echt ongelukken mee.”

‘Deze dieren wacht de kogel’

Door het voeren worden de wilde zwijnen ook van hun natuurlijke schuwheid beroofd en dat is slecht voor de beesten. Als ze teveel in bewoond gebied komen en daar overlast veroorzaken, bestaat de kans dat zelfs jonge gezonde dieren worden afgeschoten.

Volgens ecoloog Hugh Jansman van Wageningen Environmental Research zijn mensen vervreemd geraakt van de natuur. “Ze hebben geen flauw idee meer hoe er verantwoord mee om te gaan. Alles moet aaibaar zijn, maar a fed animal is a dead animal.” Dat geldt over de hele wereld, zegt hij. “Deze dieren wacht de kogel.”

Daarnaast overlijden jaarlijks veel zwijnen door ongelukken met auto’s. “In Nederland zijn 600 aanrijdingen per jaar met zwijnen”, weet Gijs van Aardenne van de Stichting Wildaanrijdingen Nederland. “Bij aanrijdingen zijn ze meestal niet direct dood en vluchten het bos in om op een stil plekje ellendig en pijnlijk dood te gaan.”

Voeren is niet nodig

Het voeren van de dieren is ook helemaal niet nodig, aangezien er normaal in de bossen voldoende voedsel is te vinden. “Door de verandering van het klimaat hebben we al acht of negen goede mastjaren achter elkaar”, legde Erik Koffeman van het Gelderse Faunabeheereenheid eerder uit aan Hart van Nederland.

Mast is het voedsel dat zwijnen op de grond kunnen vinden, zoals eikels en beukennootjes. Door een overvloed aan eten worden er meer biggen geboren en gaan er ook minder dood. Volgens Koffeman zijn dit voorjaar ruim 3.000 zwijnen geteld, terwijl er door jagers wordt gestreefd om dit aantal rond de 1.100 te houden.