Ontsnapte serval doodt konijn en valt daarna eigenaar aan

Een serval heeft zondag voor flinke opschudding gezorgd in Zoetermeer. De van huis weggelopen wilde kat zag een goede prooi in de konijnen in de achtertuin van Johan van Herk.

Het lukte het dier om een van de konijnen dood te bijten. Daarna werd de serval met moeite verjaagd door Johan.

“Ik werd wakker omdat ik allerlei geluiden hoorde. Zowel het gekraai van vogels, maar ook geluid van mijn Duitse reuzen”, zegt Johan. Hij besloot om een kijkje te nemen bij zijn konijnen in de achtertuin. Daar stond hij oog in oog met de serval.

Prooi

Johan bedenkt zich geen moment en pakt gelijk zijn telefoon op te filmen. Daarna probeert hij het wilde dier te verjagen met een doos. “Ik merkte al gauw dat hij niet bang was voor mij, maar ik ook niet voor hem.”

Terwijl Johan dichterbij de wilde kat komt ziet hij dat een van zijn Duitse reuzen – een van de grootste konijnensoorten te wereld – is gedood door de serval. “Het dier wilde zijn prooi bewaken en begon naar mij te blazen en sloeg met zijn poot tegen de kartonnen doos”, zegt Johan kalm. “Toen heb ik veel kabaal gemaakt en maakte ik mij groot. Dat jaagde hem wel weg.”

Niet de eerste keer

Inmiddels is de serval weer gevangen en naar zijn eigenaar teruggebracht. Dierenambulance Den Haag vertelde Johan dat het niet de eerste keer is dat het dier is weggelopen. Alle konijnen die tijdens de aanval van de wilde kat uit de tuin waren gevlucht, zijn weer terecht.

Het is niet de eerste keer dat een weggelopen serval voor problemen zorgt. Vorig jaar ving de dierenambulance in Haarlem wilde kat Walhalla pas na twee weken in de buitenlucht.