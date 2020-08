'Kleine Freek Vonk' (11) lag vier dagen in het ziekenhuis na beet van adder tijdens vakantie in Nederland

Zijn liefde voor dieren bracht de elfjarige Liam Vliet vrijdag in een vervelende situatie. Tijdens een vakantie op de camping in Ermelo werd de jongen gebeten door een joekel van een adder. Liam lag vervolgens vier dagen in het ziekenhuis.

Dit verhaal verwacht je misschien van iemand die is gaan backpacken door Zuidoost-Azië, maar ook in Nederland bestaat er een kans dat je wordt gebeten door een giftige slang. De avontuurlijke Liam zag iets bewegen toen hij de hond aan het uitlaten was. Hij was benieuwd wat het was en probeerde met een takje wat blaadjes opzij te duwen. Blijkbaar ging het om een adder en die schrok zo erg dat het de nieuwsgierige jongen in zijn vinger beet.

‘Ik schrok helemaal niet’

In eerste instantie deed de elfjarige jongen er een beetje lacherig over. “Ik schrok helemaal niet. Ik moest alleen lachen,” zegt hij tegen Hart van Nederland. “Zijn er giftige slangen in Nederland?,” vroeg de kleine avonturier even later lachend aan zijn ouders. Die belden, voor de zekerheid, toch maar even de huisarts.

Toen Liams vinger na een tijdje begon op te zwellen en uiteindelijk zijn hele hand en arm dik en blauw werd, belden zijn ouders toch maar het ziekenhuis. Er werd meteen een ambulance gestuurd. Liam bleek te zijn gebeten door de enige giftige slangensoort in Nederland: de adder.

Zijn ouders waren niet helemaal verbaasd over de actie van Liam. “Hij pakt eigenlijk alles op. Laatst kwam Liam al terug met een salamander en ook al eens met een kikker. Op de camping noemen ze hem ‘de kleine Freek Vonk'”. De jongen is dan ook mega-fan van de stoere bioloog.

Super dapper

Uiteindelijk werd Liam na vier dagen ontslagen uit het ziekenhuis. De doktoren moesten hem goed in de gaten houden. Voor de zekerheid was een antiserum besteld, maar de effecten van zo’n serum kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen. Uiteindelijk stopte de zwelling gelukkig, waardoor Liam dit niet nodig had.

Volgens zijn moeder is Liam ‘super dapper’ geweest de afgelopen dagen. De aanvaring met het reptiel heeft de jonge dierenliefhebber niet bang gemaakt. “Met slangen doe ik nu wel wat voorzichtiger, maar met andere dieren niet.” Zijn ouders hadden gehoopt dat hij vanaf nu niet zomaar meer dieren op zou pakken. “Maar Liam zegt: ik heb geleerd dat als ik weer gebeten word, ik meteen 112 moet bellen en niet de huisarts.”

Toch was het ook wel een nare ervaring geeft hij toe. Wat een leuke vakantie op de camping had moeten worden eindigde in vier dagen ziekenhuis. “Ik miste mijn vrienden en familie.” Liam koestert geen wrok tegen de adder. Het incident heeft niks veranderd aan zijn grote droom: De jongen wil later graag gewonden dieren helpen en weer terugzetten in de natuur. Iemand van de camping is nog teruggegaan om een foto voor hem te maken van het beest. Toen bleek het best een joekel te zijn, van zo’n dertig centimeter lang.

Ook bij de echte Freek gaat hel weleens mis

Bij de echte Freek Vonk gaat het ook niet altijd goed. Hij werd afgelopen februari nog gebeten door een tapijtpython tijdens de opnames van Freek in de wildernis in Australië.