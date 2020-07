Waar de verzorgers van zwangere olifant Ma Yay Yee in Wildlands al bang voor waren is gebeurd: ze heeft haar onvoldragen jong verloren. Ma Yay Yee was halverwege de dracht toen het misging.

Zo’n twee weken geleden merkten haar verzorgers dat Ma Yay Yee bloed verloor en kramp had. “Mijn collega en ik kregen toen al een heel naar gevoel”, vertelt verzorgster Tamara van der Valk geëmotioneerd in een video van de Drentse dierentuin.

Ze hielden de olifant vervolgens extra goed in de gaten. “Afgelopen was ze niet zichzelf, ze ging niet goed met de kudde mee”, vervolgt Tamara. “Op het buitenterrein was ze de hele dag in zichzelf gekeerd.”

‘Rouw is familieaangelegenheid’

Afgelopen weekend leek het wat beter te gaan en deed ze weer mee in de groep, dus dat het nu toch mis is gegaan komt bij iedereen keihard aan. Zowel bij Ma Yay Yee, haar kudde als de verzorgers. Ma Yay Yee schreeuwt het de hele dag uit van verdriet en ook de andere olifanten gaan merkbaar gebukt onder het verlies, vertelt Tamara, want “dit is een familieaangelegenheid”.

“Het geluid dat je hoort is rouwen. Ma Yay Yee wil heel graag terug naar de plek waar het gebeurd is. Dat laten we haar straks ook doen. Ze heeft recht om afscheid te nemen van het kalf, ondanks dat ze het een jaar (de helft van de draagtijd, red.) gedragen heeft. Het geeft heel veel emotie bij de dieren.”

Haar verzorgers zullen de olifant de komende tijd ook extra in de gaten houden. “Ze ziet er goed uit. Door de rouw eet ze niet zo best, maar dat heeft tijd nodig.” Ook Mingalar Oo, de leidster van de kudde, is zwanger. Als alles voor haar wel goed verloopt, zal zij in het voorjaar bevallen.