Slang ontsnapt uit verblijf: 'Bel 112 als je hem ziet'

In een woning aan de Veldstraat in Roermond is een slang uit zijn terrarium ontsnapt, meldt de politie vrijdag. Het gaat om een Californische koningsslang van ongeveer 80 centimeter.

De slang was al sinds gisteravond vermist. Omdat vandaag nog steeds niet duidelijk werd of de slang zich nog in de woning bevond, is de politie gebeld.

De eigenaar geeft aan dat het dier vermoedelijk is ontsnapt door een klein gaatje in het terrarium. De zoektocht naar het dier is inmiddels gestaakt, omdat de slang mogelijk al mer dan 24 uur weg is. Daardoor is het de vraag in welk gebied de slang zich bevindt.

Aanvankelijk meldde de politie dat het zou gaan om een giftige slang, maar dit blijkt na navraag bij experts niet het geval.

De slang heeft gele strepen. Mensen die het dier zien, worden opgeroepen te bellen met 112.

Archieffoto