Krokodil duikt op in Brabantse achtertuin: 'Beest lag rustig op prooi te wachten'

Een krokodil verwacht je normaal alleen tegen te komen tijdens een verre vakantie. Als de wijkagent van het Brabantse Sprang-Capelle een telefoontje krijgt dat er een in een achtertuin ligt, kijkt hij dan ook raar op.

Volgens de agent klinkt het telefoontje ‘zeer overtuigend’ en dus besluit hij te gaan kijken. In een achtertuin langs het Halve Zolenpad blijkt inderdaad een krokodil te liggen als de agent aankomt. “Het beest lag rustig aan de waterkant te wachten op zijn prooi”, schrijft de politie op Facebook.

Maar voor een aanval van het beest hoeven de omwonenden niet bang te zijn. “De krokodil zag er behoorlijk echt uit, maar het bleek toch om een nep exemplaar te gaan.” De politie verzoekt de eigenaar om het beest weg te halen, zodat er niet meer verontruste belletjes bij de politie binnenkomen.

‘Meneer, niet schrikken’

De krokodil blijkt van Frank van de Laar te zijn. “Ik heb de krokodil toevallig vorige week op Marktplaats gekocht”, vertelt hij aan Hart van Nederland. “Ik vond het wel grappig om hem in mijn achtertuin langs de slootkant te leggen, daar gaat een fietspad langs.”

En zijn grapje heeft snel effect. “Gisterochtend werd ik gebeld door een meneer, die zei: Niet schrikken, maar er ligt een krokodil bij u in de tuin.” En niet veel later staat ook de politie op de stoep. “Ze konden er wel om lachen, maar ze vroegen me wel om hem weg te halen.”

Vastgebonden

Al met al heeft de krokodil er een paar dagen gelegen. Nu is het beest vastgebonden aan twee palen, in de lucht. “Dan is het in elk geval duidelijk dat het geen echte krokodil is”, lacht Van de Laar.