Nederland eindigt dit jaar en begint het nieuwe jaar alsnog in een volledige lockdown. Vijf weken is het land op slot om het aantal besmettingen terug te dringen. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op dinsdag: 6.682, dat zijn er 1.807 minder dan op maandag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op dinsdag: 1.430, dat zijn er 61 meer dan op maandag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op dinsdag: 524, dat zijn er 21 meer dan op maandag

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 06:18 – Bijna verdubbeling aantal nieuwe coronagevallen Duitsland

Het aantal nieuwe coronagevallen dat in Duitsland gedurende het laatste etmaal is vastgesteld, is bijna verdubbeld ten opzichte van het aantal een dag eerder. Het Robert Koch instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft woensdagochtend maar liefst 27.728 nieuwe besmettingen gemeld en daarnaast een nieuw recordaantal van bijna 1000 sterfgevallen in 24 uur.

Dinsdag meldde het RKI nog 14.432 nieuwe gevallen, waarmee het aantal nieuwe besmettingen al twee dagen achter elkaar aan het afnemen was. Het laatste cijfer maakt aan die positieve tendens op hardhandige wijze een einde. In totaal zijn in Duitsland nu 1.379.238 besmettingen vastgesteld sinds het begin van de corona-epidemie.

Update 05:15 – Deskundigen hekelen sluiting basisscholen

Scholieren zitten vanaf woensdag een dikke maand thuis. Dat had, zeker in het basisonderwijs, nooit mogen gebeuren, zeggen deskundigen in Trouw.

“Kinderen, en zeker de kwetsbaren onder hen, betalen de prijs voor volwassenen die weigeren thuis te werken. De kansenongelijkheid tussen kinderen zal in de tweede lockdown alleen maar toenemen”, zegt onderwijssocioloog Thijs Bol. “Het lijkt wel of het kabinet geen kennis heeft genomen van al dat onderzoek dat er sinds de eerste lockdown is gedaan naar effecten ervan op kinderen.”

Vanaf vandaag zitten alle scholieren in ieder geval tot 18 januari thuis. De uitleg dat de basisscholen dicht moeten om ouders thuis te houden, vindt Bol “schandalig”. Volgens Bol heeft een groot deel van de kinderen in het voorjaar wekenlang “niets geleerd”.

Arne Popma, de Amsterdamse hoogleraar kinderpsychiatrie die al maanden pleit voor het openhouden van scholen, dacht dat het ei wel gelegd was dat basisscholen niet meer dicht mogen. “Ik zie de mentale problemen bij kinderen die het al moeilijk hadden, verdiepen”, zegt hij. “Bij andere kinderen zie ik meer slaapproblemen en angststoornissen ontstaan.”

Update 03:30 – Scholen en kinderopvang dicht tijdens hardere lockdown

Onderwijsinstellingen en de kinderopvang gaan met ingang van woensdag dicht in het kader van de hardere lockdown die premier Mark Rutte maandag aankondigde. De leerlingen krijgen weer virtueel les, hoewel veel scholen ervoor hebben gekozen om woensdag al de kerstvakantie te laten ingaan.

Het kabinet besloot tot sluiting van scholen en opvang omdat er bij het brengen en halen van de kinderen veel contactmomenten zijn. Bovendien houden de ouders zich door de sluiting ook beter aan het advies om thuis te werken, zei zorgminister Hugo de Jonge na de toespraak van Rutte.

Dat viel niet goed in de Tweede Kamer. “Dat voelt toch een beetje alsof kinderen de levende enkelband van ouders zijn”, zei fractievoorzitter Rob Jetten van regeringspartij D66. Ook de werkgeversorganisaties protesteerden. “We hadden het graag anders gezien, want dit is slecht voor de kinderen, voor de ouders en voor de economie”, zei een woordvoerder namens VNO-NCW en MKB-Nederland.

Veel basisscholen voelden zich overvallen door het besluit om de scholen te sluiten. Ze zeggen de dagen voor de kerstvakantie nodig te hebben om het afstandsonderwijs te organiseren.

Kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kwetsbare kinderen worden nog wel opgevangen.

Update 02:12 – Sluiting Binnenhof heeft enorme impact voor Den Haag

De sluiting van het Binnenhof heeft een enorme economische impact voor de stad Den Haag. De Hofstad loopt voor de totale duur van de renovatie, die 5,5 jaar gaat duren, 208 miljoen euro aan inkomsten mis. Dat meldt De Telegraaf op basis van een gelekt rapport van consultancybureau Deloitte dat in 2017 in opdracht van het toenmalige college werd gemaakt.

Jaarlijks gaat het om een verlies van zo’n 38 miljoen euro, waarvan 33,5 miljoen euro direct en 4,3 miljoen euro indirect. Bij direct effect wordt gekeken naar de impact op het aantal overnachtingen, bezoeken aan de horeca, musea en winkels. De horeca en winkels zijn de grootste verliezers van de sluiting.

De werkzaamheden op het Binnenhof staan voor volgend jaar zomer gepland. Er is veel gesteggel over de tijdelijke verhuizing van het parlement naar het voormalig ministerie van Buitenlandse Zaken.

Oud-wethouder Richard de Mos (Economie), nu fractievoorzitter van Hart voor Den Haag, bevestigt dat hij bekend is met de inhoud van het rapport. “Het college voor mij had het onwelgevallige rapport in een la laten belanden.”

ANP/Redactie