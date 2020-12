Einde aan de verwarring: ook HEMA dicht vanaf donderdag

Winkelketen HEMA sluit vanaf donderdag alsnog alle filialen. Eerder wilde HEMA zijn winkels nog openhouden voor eten en drinken en andere essentiƫle producten, om ondersteuning te bieden aan supermarkten en drogisterijen.

“Vanwege de onduidelijkheid in de regelgeving van de overheid is gebleken dat dit niet leidt tot het gewenste resultaat”, laat HEMA nu weten in een verklaring. De keten betreurt naar eigen zeggen de onduidelijke regelgeving en de wijzigingen die door het kabinet zijn gemaakt.

Action en Wibra ook open

Ketens Action en Wibra maakten ook kenbaar de deuren weer te willen openen voor klanten. Dit tot ongenoegen van politiek Den Haag. Hugo de Jonge verklaarde aan Hart van Nederland: “De ernst van de situatie vraagt van ons allemaal onze maximale inspanning. Dit is niet het moment om de randen van de regels op te zoeken.”

Het kabinet besloot woensdag om de regels voor winkels tijdens de lockdown aan te scherpen. Alleen winkels die minstens 70 procent van hun omzet halen uit artikelen voor levensonderhoud, zoals eten en drinken, drogisterijartikelen, schoonmaakmiddelen, persoonlijke verzorging en dierenvoer, mogen openblijven.

