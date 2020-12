In Schijndel heeft de politie dinsdagmiddag ingegrepen bij een filiaal van de HEMA. De winkel mag volgens de nieuwe coronamaatregelen open blijven voor de verkoop van eten en andere eerste levensbehoeften, maar verkocht tegen de regels in ook niet-essentiële producten.

Een verslaggever van Omroep Brabant was getuige van de politieactie in de Brabantse plaats. Na overleg met de gemeente en de veiligheidsregio werd besloten dat de winkel open mag blijven zolang alle gangpaden met niet-essentiële producten worden afgezet.

Na de overtredingen bij de HEMA constateerden agenten dat ook bij de nabijgelegen Kruidvat niet-essentiële producten werden verkocht. Daar mogen dat soort producten echter wél worden verkocht, omdat de Kruidvat in beginsel een drogisterij is. Voor drogisterijen gelden vooralsnog geen beperkingen.

Precieze regels nog onduidelijk

Dat er grote verwarring heerst over de nieuwe regels, merken ze ook bij de veiligheidsregio Brabant-Noord. Daarom wordt nu uitgezocht wat wel en niet mag in winkels als HEMA en Kruidvat. “We wachten af wat de Rijksoverheid hierover nog bekend maakt”, aldus een woordvoerster van de veiligheidsregio. “Ze zijn nog bezig met het maken van lijstjes.”

De Brabantse politie kon dinsdagmiddag nog niet direct reageren op de berichtgeving over het ingrijpen in Schijndel. Later op dinsdag hoopt de politie hierover meer te kunnen zeggen.

‘Lockdown zal ons een (rook)worst wezen’

Dat HEMA wel open mag blijven en andere winkels, zoals Action of Blokker, niet leidt tot discussies op sociale media. Op Twitter spreken mensen via de hashtag #HEMA hun onbegrip uit over het besluit van de winkelketen om tijdens de harde lockdown open te blijven

Premier Mark Rutte maakte maandagavond in een toespraak op televisie bekend dat het land de komende vijf weken op slot gaat om de oplopende besmettingscijfer naar beneden te krijgen. Hierdoor zijn sinds dinsdag bijna alle publieke binnen- en buitenruimtes gesloten, waaronder de meeste winkels.

Wel gelden er enkele uitzonderingen op de verplichte sluiting. Winkels die voornamelijk levensmiddelen verkopen, zoals supermarkten, groenteboeren, bakkers en slagers, mogen open blijven. Ook onder andere drogisterijen en apotheken hoeven de deuren niet te sluiten.