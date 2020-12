Nederland eindigt dit jaar en begint het nieuwe jaar alsnog in een volledige lockdown. Vijf weken is het land op slot om het aantal besmettingen terug te dringen. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op maandag: 8.496, dat zijn er 1.417 minder dan op zondag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op maandag: 1.872, dat zijn er 105 meer dan op zondag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op maandag: 503, dat zijn er 6 meer dan op zondag

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 06:30 – Deze winkels zijn vanaf nu gesloten of blijven open

De eerste dag van de volledige lockdown in Nederland is ingegaan. Premier Mark Rutte kondigde maandagavond in een toespraak vanuit het Torentje aan dat het land vijf weken “op slot gaat” om zo de oplopende besmettingscijfers weer naar beneden te krijgen.

Het kabinet wil het aantal contactmomenten tussen Nederlanders tot een minimum terugbrengen en heeft daarom een aantal flink beperkende coronamaatregelen afgekondigd, die om middernacht ingingen. Een van de meest ingrijpende is het sluiten van bijna alle winkels in Nederland.

Hieronder een overzicht van welke zaken dicht moeten en welke winkels open mogen blijven:

– Alle niet-essentiële winkels zijn gesloten. Alleen zaken die nodig zijn voor eerste levensbehoeften blijven open. Dat zijn supermarkten en tankstations, maar ook bijvoorbeeld groenteboeren, bakkers, slagers, slijterijen en dierenwinkels. Daarnaast gaan ook weekmarkten gewoon door. Ook blijft het mogelijk om bij een buitenkraam een bloemetje of een kerstboom te halen.

– Verder mogen ook drogisterijen, apotheken, opticiens en audiciens de komende weken de deuren open houden. Hetzelfde geldt voor winkels voor zorg– en welzijnshulpmiddelen. Ook wasserettes en stomerijen zijn uitgezonderd op de strenge lockdownregels.

– Bovendien blijft het mogelijk om langs de bank of andere bedrijven voor zakelijke en financiële dienstverlening te gaan. Dat geldt tevens voor servicepunten voor het versturen en ophalen van brieven en postpakketten. Ook locaties en garages voor reparatie en onderhoud van spullen en (motor)voertuigen hoeven niet dicht.

– Tot slot mogen doe-het-zelf-zaken zoals bouwmarkten een loket openen voor het afhalen van bestellingen. Ook groothandels blijven tijdens de lockdown door draaien, maar wel alleen voor bedrijven.