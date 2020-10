Het kabinet moet zich niet blindstaren op corona, maar ook oog houden voor de gezondheidsproblemen van andere groepen mensen tijdens de coronacrisis. Daarvoor pleit huisarts Felix van der Wissel dinsdag bij Hart van Nederland.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

De Amersfoortse huisarts reageert daarmee op het persmoment van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. “Er zijn heel veel mensen die nu niet de zorg krijgen die ze nodig hebben, omdat we alles richten op corona”, stelt Van der Wissel.

Ziekenhuizen ieder najaar vol

Hij waarschuwt voor nog meer ziekenhuisopnames, als gevolg van ook andere virussen die dit najaar tot een piek zullen leiden in het aantal besmettingen. “We krijgen verkoudheidsvirussen, zometeen krijgen we de griep. Die piek komt er nog aan. Die hadden we niet in de zomer en in het voorjaar. En die zorgt ook voor ziekenopnames.”

Lees ook: Ziekenhuizen ongerust over griepseizoen: ‘Dit jaar is de druk extra hoog’

Van der Wissel ziet al jarenlang de ziekenhuizen in het najaar volstromen en heeft daardoor als huisarts problemen met het doorverwijzen van zijn patiënten. “Dat betekent dat het hele kabinetsbeleid van de afgelopen jaren ervoor heeft gezorgd dat die zorg eigenlijk niet de aandacht heeft gekregen die het verdient.”

“En nu moeten we in een keer voor al mijn collega’s zorgen die het niet aan kunnen, maar dat is een politieke keuze”, stelt de dokter. Hij verwacht nu dan ook een duidelijke visie van het kabinet over hoe iedereen die zorg nodig heeft tijdens de coronacrisis die zorg ook echt kan krijgen. “Het mag niet zo zijn dat iemand met corona meer aandacht krijgt dan mijn patiënt met kanker.”

‘Gevaar coronavirus relativeren’

De regering moet ook het gevaar van het coronavirus relativeren, vindt Van der Wissel. “Toen de hele epidemie begon, wisten we nog nergens van. Toen verwachtte men dat van alle mensen die corona zouden krijgen, 3 procent zou sterven.”

Inmiddels is het sterftepercentage volgens de huisarts bijgesteld tot ongeveer 0,25 procent. “Dat wil zeggen dat het op het niveau ligt van een ernstige griep. En daarvoor moeten we al deze maatregelen nemen”, vraagt hij zich af.

Lees ook: Slaan we de griepepidemie dit jaar over door corona?

Als gevolg van de coronacrisis ziet Van der Wissel met steeds grotere regelmaat patiënten in zijn praktijk verschijnen met depressieve of zelfs suïcidale klachten. “Ik vind dat ernstig en dat krijg ik te weinig voor de bühne.” Het gaat alleen maar over corona en niet meer over de hele maatschappij, stelt hij. “Het zou heel fijn zijn als we duidelijkheid zouden krijgen, ook over dit soort zaken.”