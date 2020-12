Woensdag opende de Action ondanks de lockdown toch weer de deuren. Tot grote ergernis van het kabinet, dat als gevolg de regels aangescherpte. In de winkel in Soest voelden klanten de bui al hangen en sloegen snel nog wat spullen in.

Voor de deur staat al iemand te wachten als de Action in de Utrechtse plaats vlak na het middaguur weer opengaat. De man gaat “zeker weten” naar binnen, vertelt hij tegen Hart van Nederland. “Misschien krijg ik korting als eerste”, lacht hij.

‘Scheelt met andere winkels’

Ook een jongen grijpt zijn kans om nog snel even langs de budgetketen te gaan. “Ik ben hartstikke blij, want het is redelijk goedkoop spul hier”, legt hij uit. “Het scheelt absoluut met andere winkels.”

Dat alle niet-essentiële producten zijn afgeschermd deert hem niet. “Ik kom alleen maar voor wat ik kan zien en kan pakken: meer babyspul”, vertelt de jonge vader terwijl hij naar zijn huilende baby wijst. “Ik moet snel naar huis toe, het wil naar bed.”

Regels aangescherpt

Dat grote winkelketens als Action en HEMA ondanks de harde lockdown toch open zijn, viel slecht in politiek Den Haag. “Dit is niet het moment om de randen van de regels op te zoeken”, zei een geërgerde minister Hugo de Jonge. “Het kan gewoon niet.”

Inmiddels heeft het kabinet de voorwaarden aangescherpt: winkels moeten voortaan minimaal 70 procent van hun omzet uit artikelen voor levensonderhoud halen om open te mogen blijven. Dat was eerst 30 procent.

‘Puur uit eigen opportunisme’

Een Action-klant in Soest heeft begrip voor het besluit. Ze bekent dat ze “puur uit eigen opportunisme” nog even snel naar de winkel is gekomen. “Ik maak nu echt gebruik van het feit dat ‘ie open is.”

De jonge vrouw voelde na de felle kritiek op de winkelketen de bui al hangen. “Daarom ben ik ook als een gek hiernaar toegekomen”, erkent ze. “Maar als hij dicht was geweest, had ik dat wel begrepen.”

‘Action goedkoper dan online’

Ze komt een splitter halen. “Ik ben nu eventjes vrij, maar moet thuis voor mijn werk kunnen internetten en daar heb ik er één voor nodig”, legt ze uit. “Een splitter kun je ook online bestellen, maar ze zijn hier wel goedkoper.”

Een oudere dame vindt het jammer dat haar geliefde Action nu weer dicht moet. “Maar ja, we moeten er mee leren leven. We branden maar een lichtje hè, ik heb er al 75 doorheen gebrand thuis.” Ze vertrekt met een rollator vol waxinelichtjes.

De Action laat aan Hart van Nederland weten dat alle winkels woensdagmiddag één voor één worden gesloten en tijdens de rest van de lockdown dicht blijven. De filialen van HEMA blijven vanaf donderdag gesloten.