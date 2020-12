Action heropent woensdag alle winkels in Nederland. Dat bevestigt de winkelketen aan Hart van Nederland na berichtgeving door verschillende media. Klanten kunnen alleen essentiële producten kopen, zoals shampoo en wc-papier.

Sinds dinsdag geldt er in Nederland een harde lockdown. Als gevolg hiervan moeten alle niet-essentiële winkels de deuren dichthouden. Ook Action-winkels gingen dinsdag dicht, maar andere winkels bleven wel gewoon open, met een aangepast assortiment.

‘Voor mensen met kleine beurs’

Daardoor ziet Action nu ook kans om haar 400 filialen weer te openen. “We hebben heel veel essentiële artikelen voor lage prijzen waar heel veel mensen behoefte aan hebben,” aldus een woordvoerster. “Juist veel Nederlanders met een kleinere beurs zijn van ons afhankelijk.”

Volgens de keten bestaat zo’n veertig procent van het aanbod in haar winkels uit noodzakelijke producten. Het gaan dan bijvoorbeeld om eten en drinken, spullen voor persoonlijke verzorging, was- en schoonmaakmiddelen en diervoeding.

Niet-essentiële producten afgedekt

Op dit moment zijn medewerkers bezig om alle andere producten in de winkels af te schermen, meldt de zegsvrouw. “Ook worden de kassa’s omgebouwd, zodat niet-essentiële artikelen niet kunnen worden afgerekend.”

Action benadrukt dat de heropening van de winkels “geheel binnen de richtlijnen” valt en ook is afgestemd met het ministerie van Economische Zaken en branchevereniging RND.

De winkelketen laat tot slot weten dat de maatregelen voor veilig winkelen vanzelfsprekend in alle filialen blijven gelden. “We willen alles doen om te helpen om corona te bestrijden en daarom willen we de regels van het kabinet strikt volgen,” aldus de woordvoerster.