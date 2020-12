'Pakketbezorgers slaan bewust lastige huisadressen over'

Pakketbezorgers slaan bewust moeilijk bereikbare huisadressen over. Dat zegt Jos Bos van boekhandel The Read Shop in Lelystad. Als pakketjes niet bezorgd kunnen worden omdat bewoners niet thuis zijn, gaan ze naar een afhaalpunt, zegt hij.

De eigenaar van de boekhandel krijgt de laatste tijd steeds meer van die pakketten geleverd. Als klanten later het pakketje komen ophalen, vertellen ze dat ze gewoon thuis waren op het moment dat de bezorger langs zou zijn gekomen. Het is voor veel mensen een bron van irritatie. “Een invalide vrouw die op driehoog woont kiest toch niet voor niets voor thuisbezorging”, vertelt Jos Bos.

Stijging klachten

De consumentenbond herkent het probleem. De bond inventariseert elk jaar de klachten over pakketbezorging. Bij hun laatste onderzoek bleek de grootste ergernis van de panelleden de mislukte bezorgingen waarbij ten onrechte wordt beweerd dat er niemand aanwezig was. De bond verwacht de komende periode een stijging van de klachten.

Anoeska Mense woont op tweehoog en wordt er gek van dat pakketten niet thuisbezorgd worden terwijl ze wel thuis is. “Vaak zeggen ze standaard dat ik niet thuis ben, maar dan zie ik ze met hun busjes op de parkeerplaats staan. Ze staan dan voor hun GPS-tracker even op de parkeerplaats en rijden dan weg.” Ook worden pakketten in de lift gelegd. “Ze bellen dan dat het er ligt. En dan moet ik rennen, straks neemt iemand het pakketje mee.”

Afhaalpunt niet duidelijk

Anoeska is ervan overtuigd dat de pakketten niet bij haar voordeur worden afgeleverd omdat ze in een flat woont. Haar buren ervaren hetzelfde. “Ik heb een keer de proef op de som genomen en een pakketje laten bezorgen bij een vriendin die in een gewoon huis woont twee straten verderop. Daar werd wel gewoon aan de deur bezorgd.” Vaak is het gissen naar welk afhaalpunt het pakketje is gebracht. “Dat vinken ze nooit aan. Maar het is altijd in het centrum dus het kost me ook parkeerkosten.” Als ze klaagt bij de bezorgdienst wordt ze doorverwezen naar de webshop waar ze haar producten heeft besteld. En de webshop wijst weer naar de bezorgdienst.

Bos inventariseert de klachten sinds twee maanden. Ook al heeft hij weinig hoop dat er iets verandert. “Er is weinig aan te doen ben ik bang. Chauffeurs verdienen te weinig, het moet vlug vlug.” Als de boekhandelaar met zijn verzamelde klachten naar de bezorgdienst belt, beloven zij dat ze de bezorgers erop aan zullen spreken. “Ze hebben een keer algemene waarschuwing uitgedaan naar alle bezorgers. Dat hielp meteen, de volgende dag kreeg ik veel minder pakketten binnen. Maar dan gaat het anderhalve week goed en daarna is alles weer als vanouds.”

De pakketten gaan na een week retour afzender. “Vaak probeer ik dan de klanten nog te achterhalen via internet en ze even te bellen. In veel gevallen weten ze niet eens dat het pakket hier ligt.”