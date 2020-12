Een kerst zonder familie en vrienden: gaan we nu massaal kerstkaarten sturen?

Het ouderwets per post versturen van kerstkaarten is ook dit jaar weer flink in trek: meer dan de helft van de Nederlanders zegt een kaartje op de bus te doen. De traditie is zelfs iets populairder geworden dankzij de coronacrisis, blijkt uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland-panel.

Dit jaar zullen we ongetwijfeld nog meer uitkijken naar een gezellige kerstkaart op de mat dan vorige jaren. Premier Mark Rutte maakte dinsdagavond op een persconferentie bekend dat de huidige coronamaatregelen tijdens de feestdagen niet versoepeld worden.

De bestaande groepsgrootte voor bezoek wordt dus ook niet verruimd. En dat betekent dat we deze kerst niet met de hele familie aan het diner kunnen zitten: huishoudens mogen namelijk maximaal drie andere mensen ontvangen per dag.

Jongeren ontdekken kerstkaart

Er rest ons dan ook niets anders dan familie en vrienden die nu niet op visite mogen komen te verblijden met een kerstkaart. Een meerderheid (57 procent) van de ruim 1.700 Nederlanders die meededen aan het onderzoek zegt dit jaar een kaartje te sturen naar naasten, kennissen en andere bekenden.

Opvallend is dat 7 procent van de ondervraagden aangeeft normaal nooit kerstkaarten te sturen, maar dit jaar een uitzondering maakt vanwege corona. Mensen onder de dertig (11 procent) zijn wat vaker geneigd om nu toch een kaartje te sturen dan vijftigplussers (6 procent). Waarschijnlijk komt dat omdat jongeren in normale tijden veel minder vaak een feestgroet per post verzenden.

Klein gebaar of ouderwets?

“Een klein gebaar om je familie en vrienden een pleziertje te doen is toch echt niet teveel gevraagd”, aldus een van de deelnemers. Een ander persoon is het daar mee eens: “In deze coronatijden kan bij veel mensen een kerstwens een glimlach op hun gezicht vertonen, alleen daarom is een kaartje wenselijk.”

Toch is het versturen van een kaartje niet voor iedereen weggelegd: ruim vier op de tien Nederlanders zijn niet te porren voor een kerstgroet per post. “Kaarten sturen is niet meer van deze tijd”, zegt iemand over de traditie. Voor een ander zijn de postzegelprijzen een drempel. “Helaas te duur. Vroeger was het wel leuk met betaalbare decemberzegels.”

Vanwege de eindejaarsdrukte is het op dit moment alle hens aan dek bij PostNL. Zelfs het kantoorpersoneel moet nu de straat op om post rond te brengen

Het Hart van Nederland-panel is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.