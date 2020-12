Rutte: mogelijk vóór kerst strengere coronamaatregelen als cijfers blijven stijgen

Mogelijk komen er nog voor de kerst strengere maatregelen als het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft stijgen. Dat zei premier Mark Rutte dinsdagavond tijdens een persconferentie. “We mogen er niet voor weglopen als dat nodig zou zijn.”

Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid maakten op de persconferentie bekend dat er voorlopig geen versoepelingen van de coronamaatregelen in zicht zijn. Daarvoor zijn de huidige besmettingscijfers te hoog, aldus de bewindspersonen. Tegelijkertijd zijn de oplopende getallen nu nog niet meteen reden voor aanscherpingen.

“Het gaat echt niet goed”, aldus Rutte. De premier sluit niet uit dat we voor de kerst strengere maatregelen krijgen als de cijfers stijgen. pic.twitter.com/H1ZpmgDeVU — Charlotte Nijs (@CharlotteHvNL) December 8, 2020

‘Nederland op een tweesprong’

Eerder dacht het kabinet nog op deze persconferentie versoepelingen aan te kunnen kondigen. “Maar het gaat echt niet goed”, concludeert Rutte nu. Zo is het aantal coronapatiënten dat op de intensive care wordt opgenomen op dit moment het dubbele van wat er nodig was om de coronamaatregelen te versoepelen.

De premier stelt dat Nederland nu op “een tweesprong” staat. De cijfers kunnen volgens hem de goede kant op gaan, waardoor mogelijk vanaf half januari het aantal ic-opnames wel onder de bovengrens zakt. Maar de cijfers kunnen ook stijgen en dan komen er strengere coronamaatregelen.

Om dat te voorkomen roept het kabinet iedereen op om tijdens de feestdagen zoveel mogelijk thuis te blijven en zich aan de coronaregels te houden. De bestaande groepsgrootte voor bezoek blijft daarom ook onveranderd, wat betekent dat huishoudens maximaal drie mensen van buiten mogen ontvangen per dag, óók met kerst en oud en nieuw.

