Nederland zit nog altijd in de ‘gedeeltelijke’ lockdown. Het aantal besmettingen gaat flink op en neer, de vraag is hoe we de naderende feestdagen gaan vieren. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op maandag: 7.134, dat zijn er 333 meer dan op zondag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op maandag: 1.190, dat zijn er 18 meer dan op zondag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op maandag: 470, dat is er 1 minder dan op zondag

Update 06:00 – ‘Ruim een derde van zorgprofessionals wil inenting coronavaccin’

Ruim een derde (36 procent) van de zorgprofessionals wil zich laten vaccineren tegen het coronavirus zodra dat kan. Dat blijkt uit een peiling onder zo’n 3300 leden van beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU’91. Van de zorgverleners geeft 33 procent aan zich niet te willen laten inenten en bijna evenveel mensen weet het nog niet.

Zorgmedewerkers behoren samen met ouderen en kwetsbaren tot de groep die het kabinet voorrang wil geven bij het vaccineren. De groep zorgprofessionals die twijfelt over een prik, vindt dat er nog teveel onduidelijk is over het vaccin, stelt NU’91. Zo zijn er zorgen over de gezondheidseffecten van het vaccin op lange termijn en de snelheid waarmee de vaccins zijn geproduceerd. Ook zijn er volgens de bond zorgen over een eventuele vaccinatieplicht.

“Zorgprofessionals hebben behoefte aan neutrale en goede informatie, zodat zij zelf weloverwogen een besluit kunnen nemen”, zegt Stella Salden, voorzitter van NU’91. “Dat kan alleen door de informatie op een juiste manier over te brengen. Als je dit nu niet goed aanpakt, krijg je een tegenovergesteld effect met grote gevolgen. Luisteren naar de beroepsgroep is hierbij van groot belang. Er zijn momenteel heel veel vragen, waardoor er op dit moment onvoldoende vertrouwen is in het vaccin.”

Volgens de beroepsorganisatie zijn er in zorgsectoren onderling behoorlijke verschillen te zien wat de vaccinatiebereidheid betreft. Zo zegt 44 procent van de ziekenhuismedewerkers in de peiling een vaccin te zien zitten, maar is dat getal voor medewerkers in de verpleeghuizen (25 procent) en de thuiszorg (31 procent) flink lager.

Update 03:30 – Coronabesmettingen stijgen al dagen, dinsdag persconferentie

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) geven dinsdagavond weer een persconferentie over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Vrijwel zeker worden er geen versoepelingen voor rond de feestdagen aangekondigd, want het aantal besmettingen stijgt al een paar dagen weer. Maandag werden 7134 nieuwe besmettingen gemeld.

Dat er geen versoepeling komt, werd maandagavond ook duidelijk na het overleg van de veiligheidsregio’s met ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en De Jonge. “Je hoeft geen helderziende te zijn om te voorspellen dat de maatregelen niet versoepeld worden”, zei burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen na afloop van het Veiligheidsberaad.

Update 03:30 – Aantal nieuwe coronagevallen stijgt voor het eerst in een maand

Het aantal coronagevallen in een week stijgt voor het eerst in meer dan een maand tijd. In de afgelopen zeven dagen zijn vermoedelijk meer dan 40.000 positieve tests geregistreerd. Het exacte weekcijfer komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het instituut meldde vorige week dat het 33.949 meldingen van positieve tests had gekregen in de zeven dagen ervoor. In de zes dagen sinds die update zijn bijna 37.000 meldingen binnengekomen, gemiddeld ruim 6000 per dag. Het weekcijfer kan dinsdag boven de 40.000 uitkomen.

Update 02:33 – Vrees voor vertraging vaccinaties

De kritiek op het Nederlandse vaccinatieprogramma zwelt steeds meer aan. Waar huisartsen en zorginstellingen eerder al hun vraagtekens zetten bij de haalbaarheid ervan, vrezen nu ook logistiek experts dat ons land achterop raakt bij omringende landen, schrijft De Telegraaf.

Nederland richt zich in eerste instantie op zorginstellingen en huisartsen, terwijl in Duitsland al grote vaccinatiecentra uit de grond worden gestampt. „Het is nu tijd voor een daadkrachtige aanpak”, betoogt Niels Agatz, universitair hoofddocent Logistiek. „Zet die tenten en centra op.” Het ministerie van VWS bestrijdt dat ons land achterloopt. „Alle landen worstelen met hetzelfde logistieke probleem.”

Nederland gaat naar verwachting pas in de zomer massaal inenten. Critici vrezen dat het gebrek aan centralisatie ons kan gaan opbreken.