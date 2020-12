Eindelijk onderzoek naar langetermijngevolgen coronavirus bij kinderen: 'Zijn hart gaat heftig tekeer'

Er komt eindelijk onderzoek naar de langetermijngevolgen van een coronabesmetting voor kinderen. Kinderlongartsen van onder meer het Emma Kinderziekenhuis, het Maastricht UMC en het Willem-Alexander Ziekenhuis in Leiden gaan het onderzoek doen. Volgens de specialisten is er nog weinig bekend over de uitwerking die Covid-19 op kinderen heeft.

Manon Ossevoort was met haar 3-jarige zoontje Jonathan in het Amsterdam UMC toen het nieuws over het onderzoek naar buiten kwam. Jonathan kreeg vlak na carnaval het coronavirus en heeft sindsdien allerlei klachten.

“Tot een maand geleden zeiden artsen dat Jonathans klachten niet door corona konden komen,” vertelt Ossevoort. “Omdat kinderen er niet ziek van zouden worden.” Maar het tegendeel blijkt waar. Jonathan werd wel degelijk ernstig ziek door het coronavirus.

Hartklachten

En nu, maanden later, heeft hij nog steeds last van zijn hart. “Hij heeft iedere dag dat zijn hart heel heftig tekeer gaat. Daarna is hij kapot, moe”, legt zijn moeder uit. “Gisteren hebben we eindelijk voor de eerste keer een kindercardioloog gezien. Die vroeg zich gelijk af hoe het kan dat Jonathan zo lang met zulke ernstige hartklachten heeft kunnen rondlopen.”

Een verklaring hiervoor heeft ook Ossevoort niet. Ze snapt ook niet waarom artsen Jonathan niet onderzochten. “Ik ben blij dat ze nu eindelijk onderzoek gaan doen,” vertelt ze opgelucht. “Jonathan loopt nu met een kastje om, om te kijken wat er aan de hand is. Zijn hart is maandenlang zo tekeer gegaan dat ik hoop dat het nog goed komt.”

Onderzoek naar coronavirus bij kinderen

Van volwassenen die het virus onder de leden hebben gehad, is al langer bekend dat zij nog lang last kunnen hebben van onder meer vermoeidheid, concentratieproblemen en kortademigheid. Maar voor de gevolgen voor kinderen zijn volgens de kinderlongartsen weinig gegevens beschikbaar. Ook op internationaal vlak is er nog geen onderzoek gedaan.

Door dat gebrek aan informatie is het lastig om duidelijkheid te geven, merken de twee kinderlongartsen van het Amsterdam UMC die het onderzoek leiden, als een ouder vraagt wat voor consequentie corona voor hun kind zal hebben. “Waarschijnlijk is het vooruitzicht van de kinderen goed, maar zeker is dat niet”, zegt arts en onderzoeksleider Caroline Brackel.

De kinderstudie borduurt voort op eerder onderzoek, waarbij medische gegevens verzameld werden van kinderen die met het coronavirus in het ziekenhuis terechtkwamen. Voor het vervolg onderzoek wordt kinderen gevraagd zes maanden tot een jaar na hun ziekenhuisopname langs te komen voor onderzoek. Daarbij wordt bijvoorbeeld de longfunctie onderzocht en kijkt een arts of er blijvende klachten zijn.

