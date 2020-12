Groep ouders klaagt staat aan om 'bizar coronawanbeleid op scholen'

Een groep ouders heeft woensdag samen met de Stichting Protect Everybody een rechtszaak aangespannen tegen de staat. De groep is niet te spreken over het coronabeleid op scholen en eist maatregelen. #Veiligonderwijs is woensdag trending op Twitter.

De ouders willen dat het onderwijs veiliger wordt voor leerlingen, ouders en leerkrachten, dat betere informatie wordt verstrekt over de besmettelijkheid van kinderen en dat ouders hun kinderen thuis mogen houden zolang het virus niet genoeg is ingedamd. Höcker Advocaten ondersteunt hen bij de rechtszaak.

Naar het buitenland ‘gevlucht’

Volgens Protect Everybody meldden tientallen ouders zich bij hen, omdat ze het niet eens zijn met de manier waarop scholen met corona omgaan. Een deel van de ouders houdt hun kinderen uit veiligheid thuis en heeft daarom problemen met de leerplichtambtenaar of Veilig thuis. Andere ouders (en kinderen) zijn na maanden nog steeds niet genezen van corona en trekken daarom aan de bel over de veiligheid op scholen.

Michael Blok is een van de initiatiefnemers van Stichting Protect Everybody en het platform Containment Nu. In september verhuist hij met zijn jongste kinderen van zeven en tien jaar oud naar Italië, omdat hij het coronabeleid daar beter vindt. De kinderen gaan dan al een tijdje niet naar school en dit levert Blok gedoe op met de leerplichtambtenaar. “Sinds de zomervakantie had ik graag mijn kinderen weer naar school laten gaan, maar het is door de hoge viruscirculatie en de gebrekkige bescherming niet verstandig”, zegt hij tegen Hart van Nederland.

De kinderen hebben het naar hun zin in Italië, maar het is niet altijd makkelijk om weg te zijn uit hun vertrouwde omgeving. “Waarschijnlijk kunnen we met de kerst niet in Nederland zijn”, zegt Blok. Hij denkt niet voor de zomer terug te zijn in Nederland.

‘Lachwekkend’

Blok ziet om zich heen dat andere ouders zich ook zorgen maken. “De overheid zegt dat de besmettingen op scholen laag zijn en dat is lachwekkend. Je ziet om je heen dat veel ouders het via hun kinderen krijgen.” Ook het zogenaamde Red Team, een groep wetenschappers die (on)gevraagd advies geeft over de corona-aanpak, sloeg in oktober alarm over het oplopende aantal besmettingen onder tieners. Het team adviseerde toen om alle scholen voor twee weken te sluiten. Daar is geen gehoor aan gegeven door de overheid.

Colinda Harteveld besloot een advocaat in de arm te nemen. Met haar vier kinderen zit ze sinds maart in quarantaine. Het coronabeleid op Nederlandse scholen noemt ze ‘bizar.’ De moeder is vooral bang voor de gezondheid van haar zoontje, die taaislijmziekte heeft. “Corona kan hij er echt niet bij hebben”, vertelt ze. Daarom volgen al haar kinderen thuisonderwijs.

De situatie zorgt ervoor dat Harteveld nu overhoop ligt met de leerplichtambtenaar, omdat je je kinderen niet thuis mag houden om corona. Ze vindt dat dit moet veranderen. De school heeft volgens haar wel begrip voor de situatie, “maar die voelt zich ook wel door de leerplicht vastgezet.”

Nog steeds niet beter

Sommige ouders die zich bij de groep hebben aangesloten vinden dat het voor hen eigenlijk al te laat is. Ze willen anderen besparen wat zij de afgelopen maanden hebben meegemaakt. Manon Ossevoort is zo’n ouder. Haar hele gezin liep corona op tijdens carnaval eind februari. 8,5 maanden later kampen ze nog steeds met klachten.

“Mijn zoontje van drie is nog steeds niet beter. Hij heeft constant koorts, hele erge buikpijn en pijn op z’n borst,” vertelt Ossevoort. Ze is doodsbang dat hij blijvende schade overhoudt aan zijn besmetting met het coronavirus. “Ik weet niet hoe het met zijn hartje gaat. Ik ben bang voor permanente schade. Volgende week maandag wordt hij onderzocht.”

De rechter doet binnen twee weken uitspraak in de zaak.