De politie heeft in de eerste week van de mondkapjesplicht 65 mensen bekeurd die geen mondkapje droegen op een plaats waar dit wel verplicht is. Dat meldt de politie dinsdag. De boete voor het niet dragen van een mondkapje bedraagt bijna 100 euro.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog.

Vanaf 1 december is het voor iedereen ouder dan twaalf jaar verplicht om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes. Onder publieke binnenruimten vallen onder andere winkels, musea, benzinestations, restaurants, cafés, theaters en concertzalen. Ook in stationsgebouwen en op luchthavens geldt de plicht. Alleen als je zit, hoef je geen mondkapje te dragen.

Eric Lakenman van de Nederlandse BOA Bond verwachtte eerder dat het “geen boetes zal gaan regenen“. Hij vertelde tegen Hart van Nederland dat handhavers eerst in gesprek gaan met iemand die geen mondkapje draagt in een publieke ruimte. “De boete volgt dan pas als het nog een keer gebeurt.”

Lees ook: Mondkapjesplicht gaat in: wat zijn de uitzonderingen en mogen spatschermen?

Illegale feesten beëindigd

De politie heeft afgelopen week in totaal 510 mensen bekeurd die zich niet hielden aan de coronamaatregelen. Naast de 65 mensen die bekeurd werden omdat ze zich niet hielden aan de mondkapjesplicht, zijn er ook 32 illegale feesten beëindigd.

Lees ook: Onduidelijkheid bij gehandicapten over mondkapjesplicht: ‘Bijna in de winkel staan janken’

De boete voor het niet dragen van een mondkapje waar het verplicht is, bedraagt 95 euro. Jongeren onder de zestien jaar zijn 38 euro kwijt bij een overtreding.