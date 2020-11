Mondkapjesplicht gaat morgen in: wat zijn de uitzonderingen en mogen spatschermen?

Iedereen ouder dan twaalf jaar is vanaf dinsdag 1 december verplicht om een mondkapje te dragen, onder meer in publieke binnenruimten. Wie dat niet doet, riskeert een boete van 95 euro. Maar wat zijn de do’s en don’ts als het gaat om het dragen van een mondkapje?

Onder ‘publieke binnenruimten’ vallen onder andere winkels, benzinestations, musea, restaurants en cafés, theaters en concertzalen en openbare delen van overheidsgebouwen, maar ook stations en luchthavens. Als je bij het betreden van dergelijke binnenruimten geen mondkapje draagt, mag je niet naar binnen. Waar mensen een vaste zitplaats hebben is een mondkapje niet verplicht, maar zodra je opstaat moet er een mondkapje opgedaan worden.

Uitzonderingen mondkapjesplicht

Uitzonderingen bestaan. Zo mogen mensen die wegens hun werk anders acht uur lang een mondkapje zouden dragen ook kiezen voor een spatscherm, mits deze het hele gezicht bedekt. Ook mensen die wegens een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen, zijn de uitzondering op de regel. Zij moeten dan wel bewijzen dat ze zijn vrijgesteld door een medische verklaring, een brief van de specialist of een medicijnenoverzicht laten zien aan controlerende boa’s.

Bandana of sjaal = boete

Maar wat valt onder een mondkapje? Spatschermen vallen onder de uitzonderingen, maar “op plekken waar een mondkapje verplicht is mag u alleen een mondkapje dragen en geen spatscherm”, aldus de Rijksoverheid. Ook een bandana of een sjaal voor het gezicht voldoet niet, mensen die dat als alternatief dragen lopen ook het risico op een boete. En zorg ten alle tijden dat het mondkapje altijd de mond én neus bedekt, want zo niet: boete.

Overigens geldt de mondkapjesplicht wegens de wet op godsdienstvrijheid dan weer niet in kerkgebouwen, tempels, moskeeën en synagogen. Ook sekswerkers hoeven geen mondkapje te dragen.