Sleutelbos: check. Portemonnee: check. Mondkapje: check! Iedereen die vandaag om een of andere reden de voor- of achterdeur achter zich dichtklapt doet er goed aan om te controleren of je mondkapje bij je hebt.

Vanaf nu geldt namelijk een mondkapjesplicht in Nederland voor alle publieke binnenruimtes. Ben je dertien jaar of ouder en draag je daar geen mondkapje? Dan loopt je kans op een boete van 95 euro. Jongeren onder de zestien jaar zijn 38 euro kwijt bij een overtreding.

Voor de duidelijkheid: onder publieke binnenruimten vallen onder andere winkels, musea, benzinestations, restaurants, cafés, theaters en concertzalen. Ook in stationsgebouwen en op luchthavens geldt de plicht. Alleen als je zit, hoef je geen mondkapje te dragen. Daarnaast geldt de verplichting ook voor contactberoepen zoals kappers én hun klanten.

Lees ook: Mondkapjesplicht gaat vandaag in: wat zijn de uitzonderingen en mogen spatschermen?

Extra werk voor boa’s?

De mondkapjesplicht betekent extra werk voor de handhavers, zou je verwachten. Toch zal het dinsdag volgens Eric Lakenman van de Nederlandse BOA Bond (NBB) geen boetes regenen. “Handhaven begint altijd met een gesprek, dat is nu niet anders.”

De vakbondsbestuurder legt uit dat er nu “een periode van gewenning” is. “Het zal er vooral op neerkomen dat als handhavers iemand zonder mondkapje zien lopen ze eerst met diegene in gesprek gaan. De boete volgt dan pas als het nog een keer gebeurt.”

Lees ook: Eén op de tien Nederlanders is niet van plan zich aan de mondkapjesplicht te houden

Bij de NBB verwachten ze niet zoveel problemen. “Voor de handhavers geldt dat we dit nu al een tijdje weten dus ze hebben zich kunnen voorbereiden”, aldus Lakenman. Bovendien dragen de meeste mensen al een mondkapje, weet de vakbondsman. “90 procent werkt gewoon mee.” Hij denkt dat van die andere 10 procent de helft alsnog overstag zal gaan. “Op die laatste 5 procent moet gehandhaafd worden.”

Boetes in supermarkten?

Kunnen boa’s ook boetes uitdelen als klanten in bijvoorbeeld supermarkten geen mondkapje dragen? Dat zou volgens Lakenman kunnen. “Al verwacht ik dit alleen bij excessen.”

Lees ook: ‘Uitzondering mondkapjesplicht voor sekswerkers en gebedshuizen onterecht’

Supermarktketen Deen wijst klanten er dinsdag actief op om een mondkapje te dragen als zij er nog geen op hebben. ”Wij zetten in onze winkels medewerkers neer die mensen vragen een mondkapje op te doen als ze dit nog niet hebben”, zegt directeur Leendert van Eck.

‘Op eigen risico’

Volgens hem doet het personeel dat op vriendelijke toon. “Als mensen zelf geen mondkapje bij zich hebben, hebben wij er eentje voor ze. We verwachten geen problemen want we zien in onze winkels toch al dat de meeste klanten een mondkapje dragen.”

Het is dezelfde aanpak die Deen eerder in Amsterdam hanteerde, toen daar een mondkapjesplicht werd ingevoerd. Dat werkte prima, aldus de directeur. “Na een week droeg iedereen een mondkapje. Als iemand alsnog weigert dan kunnen we er niets aan doen. Dat is dan op eigen risico.”

Redactie/ANP