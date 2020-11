'Uitzondering mondkapjesplicht voor sekswerkers en gebedshuizen onterecht'

Kerkgangers en sekswerkers moeten ook gewoon een mondkapje dragen. Dat vindt meer dan tweederde (67%) van de Nederlanders. Iets meer dan eenderde (32%) vindt de uitzondering wel terecht. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 3200 deelnemers.

Vanaf 1 december moet iedereen vanaf dertien jaar in publieke binnenruimten, stations en luchthavens een mondkapje dragen. Sekswerkers en iedereen die een gebedshuis bezoekt vormen echter een uitzondering. Twintig procent van de ondervraagden vindt het terecht dat sekswerkers een uitzondering vormen. Slechts vier procent vindt dit ook terecht als het gaat om bezoekers van gebedshuizen.

‘Webcamseks niks voor mij’

Sekswerker Jorma Bos is heel blij met de vrijstelling voor de mondkapjesplicht. “Als er geen vrijstelling was geweest voor ons dan had ik ook niet gewerkt”, vertelt Bos. Een alternatief is om webcamseks aan te bieden op websites, maar dat ziet Bos niet zo zitten. “Dat is helemaal niks voor mij.”

Ze is al 6,5 jaar sekswerker en schreef een boek ‘Echte knuffels’ over haar ervaringen. Bij de eerste coronagolf heeft Bos niet kunnen werken. “Heren bleven bellen, terwijl duidelijk in mijn advertentie stond dat ik niet meer werk”, vertelt ze. “Als ze dan toch belde en ik hen vroeg of ze hebben gehoord wat Rutte heeft gezegd dan was hun reactie: ‘Ja, boeit mij niet. Ik wil gewoon seks’.”

Lees ook: ‘Nederland moet mondkapjes en ventilatie veel serieuzer nemen’

Ondanks dat ze geen mondkapje gebruikt tijdens het werken, is ze wel alert. “Ik vraag altijd naar hun gezondheid en ik merk dat veel klanten zelf ook hun verantwoordelijkheid nemen.” Klanten die corona of klachten hebben, bellen Bos altijd op om dat door te geven en hun afspraak te annuleren. Afspraken met toeristen doet ze niet meer. “Buiten mijn werk let ik wel op. Ik heb ook ouders en een kleindochter. Dus als ik in het openbaar vervoer zit of een winkel in ga waar je een mondkapje op moet, dan doe ik dat.”

Niet wetenschappelijk bewezen

Huisarts Felix van Wissel is niet blij met de mondkapjesplicht. Hij vindt dat de burger zelf die keuze moet maken. “Ga geen boetes uitdelen op iets wat niet wetenschappelijk bewezen is”, aldus Van Wissel.

Hij vertelt over een recent Deens onderzoek, waaruit blijkt dat het dragen van een mondkapje geen verschil maakt. “In het begin snap je het nog wel. Als je in paniek bent dan ga je maatregelen nemen”, vertelt Van Wissel. “Maar we moeten dingen gaan doen op basis van wetenschap. Er komt steeds meer onderzoek naar het effect van mondkapjes. Als je twijfelt, hoe kun je mensen dan gaan verplichten om een mondkapje te dragen? Hiermee pakt men een stukje vrijheid van de mensen af.”