'Nederland moet mondkapjes en ventilatie veel serieuzer nemen'

Vanuit corona-gidsland Duitsland ziet de Nederlandse scheikundige Jos Lelieveld de discussie in zijn vaderland soms met gefronste wenkbrauwen aan, schrijft het AD. Hij droeg er persoonlijk aan bij dat mondkapjes en ventilatie een belangrijk onderdeel zijn van het Duitse beleid, en snapt niet dat Nederland zo talmt. “Neem het zekere voor het onzekere.”

De 65-jarige Lelieveld, geboren in Den Haag, geldt als autoriteit op zijn vakgebied. Zijn werk concentreert zich op het verband tussen luchtkwaliteit en gezondheid. Nu heeft corona daarbij zijn volle aandacht.

‘Vrijblijvendheid mondkapjes vergissing’

Tot Lelievelds grote tevredenheid zijn mondkapjes en ventilatie al maanden onderdeel van het Duitse overheidsbeleid. “Deze zomer was ik in Nederland en zag ik in winkels niemand een mondkapje dragen. Ik was echt verbaasd.”

De vrijblijvendheid van het dragen van mondkapjes is een vergissing, stelt Lelieveld. “Er zijn maar een paar dingen die echt helpen om de verspreiding van het virus te beperken. Sommige maatregelen zijn heel hard, het sluiten van de horeca bijvoorbeeld. Maar een mondkapje dragen is helemaal geen harde maatregel”, aldus Lelieveld over de Nederlandse situatie.

‘Mondkapjes werken wél’

Lelieveld verwondert zich over de Nederlandse houding dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor het dragen van mondkapjes. “Iedereen leek een mening te hebben, maar de wetenschap is duidelijk: mondkapjes werken. In Azië hebben ze dat al lang en breed aangetoond, dat bewijs heeft Nederland blijkbaar nooit bereikt. Je moet alleen wel zorgen dat minstens tachtig procent van de mensen ze dragen. Dan pas werkt het echt.”

