Hoe krijg je gemakkelijk en snel je mondkapje virusvrij?

We dragen ze steeds vaker, soms uit verplichting, soms uit voorzichtigheid: het mondkapje. Maar hoe maak je het beruchte kapje na gebruik makkelijk en goed virusvrij? Op internet circuleren allerlei verschillen opties, maar lang niet alle opties blijken even goed te werken.

Veel Nederlanders gebruiken een herbruikbaar mondkapje. Het is vaak goedkoper en duurzamer dan een wegwerpmasker. Ondanks dat iedereen inmiddels wel weet dat het mondkapje na ieder gebruik gedesinfecteerd moet worden, doet lang niet iedereen dat. Vaak zie je kapjes rechtstreeks van het gezicht in de jaszak gaan, om vervolgens bij het volgende gebruik daar weer vandaan gehaald te worden.

Onderstaande desinfectiemethodes hebben dan ook weinig zin als het mondkapje niet goed gebruikt wordt. “Bewaar een mondkapje na gebruik zo steriel mogelijk, bijvoorbeeld in een afgesloten zakje of bakje”, schrijft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hierover. Zo kan het mondkapje na gebruik veilig vervoerd worden, totdat er tijd is om het mondkapje te desinfecteren.

Wassen op zestig graden

Wassen op zestig graden is het advies van het RIVM. Vanaf zestig graden wordt je was namelijk hygiënisch schoon, wat betekent dat bacteriën, virussen en schimmels gedood worden. Ook vaatdoekjes en ondergoed worden vaak om deze reden op zestig graden gewassen. Een mondkapje kan dus gewoon bij deze was mee gewassen worden.

Mocht je geen oneindige voorraad mondkapjes hebben, of niet elke dag een was willen draaien en er vooral niet al te veel tijd aan kwijt willen zijn? Dan is er volgens Marcel Zwietering, hoogleraar levensmiddelenmicrobiologie aan de Wage­ningen Universiteit, nog een veel snellere methode.

Heet water

Zo kan je, volgens Zwietering, het mondkapje ook gewoon even in een bakje onder een goed hete kraan houden. “Het water is heet genoeg als je net je handen er echt niet meer onder kunt houden”, legt hij uit. “Dan is het water boven de 60 graden en inactiveert het de virussen. Bij nog heter water van zo’n tachtig graden is het virus binnen enkele seconden ‘dood’, maar dan kun je ook echt heel snel je vingers branden.”

“Leg vervolgens het mondkapje op de verwarming om te drogen en daarna is hij weer klaar voor gebruik.” Met deze methode hoef je dus niet een hele wasmachine aan te zetten voor één mondkapje, daarnaast duurt het maar een paar minuten of seconden.

Andere methodes

Andere methodes die op internet circuleren zijn: de magnetron, vriezer of zonlicht. Zwietering legt uit dat ze alle drie helaas niet goed werken tegen virussen. “Voor de magnetron heb je hitte en vocht nodig. Een vaatdoekje ontsmetten in de magnetron werkt omdat het doekje vaak vochtig is. Een mondkapje is dat niet. Water warmt op in de magnetron en onder vochtige omstandigheden gaat ook de inactivatie van bacteriën en virussen sneller.”

Ook de vriezer is niet aan te raden. “Een virus leeft niet, het moet wachten op een gastheer. Het is dan niet biologisch actief en in ruststand. Invriezen werkt daarom nauwelijks.” Daarnaast wordt er vaak geschreven over UV, wat in zonlicht zit. “De UV uit zonlicht kan een beetje helpen, maar ik zou het niet adviseren als enige methode. Het beste is gewoon echt om hem even in water uit een goed hete kraan te houden en dan te laten drogen op de verwarming”, besluit Zwietering.