Politiebonden en boa's: 'Mondkapjesplicht valt niet te handhaven'

Politieagenten en boa’s hebben grote twijfels over of de aangekondigde mondkapjesplicht in publieke ruimtes wel te handhaven is. Politiebond ACP en BOA ACP menen dat de discussie over het nut van mondkapjes meer kwaad dan goed doet.

Dat zeggen de bonden tegen het AD.

Zodra het juridisch geregeld is, wil het kabinet het dragen van mondkapjes in openbare binnenruimtes verplichten. Dat gaat dan gelden voor iedereen boven de 13 jaar. Hiervoor moet wel de coronaspoedwet worden aangepast. Het kabinet wil daarmee ‘een slepende discussie voor eens en altijd beslechten’. Tot dusver geldt alleen een ‘dringend advies’ om een mondmasker te dragen.

Verbijsterd

Gerrit van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP, zegt dat hij het allemaal niet kan volgen. “Ik heb met verbazing naar de persconferentie zitten kijken. Ik ben écht verbijsterd”, laat hij de krant weten.

“Rutte zegt dat op dit moment de wettelijke grondslag voor zo’n verplichting ontbreekt, maar daar had hij in de zomer toch alle tijd van de wereld voor?” Van de Kamp vindt het dan ook ‘onvoorstelbaar’ dat de discussie nog steeds op hetzelfde punt zit. “En dat terwijl buitenlandse experts onze deskundigen van het RIVM al langer terechtwijzen.”

Ook over de handhaving heeft Van de Kamp twijfels. “Je kunt pas handhaven als er een juridische basis is.” Vakbond BOA ACP, die de belangen van de boa’s vertegenwoordigt, is het daar helemaal mee eens. “Wij denken dat het juridisch niet haalbaar is”, zegt Richard Gerrits van de BOA-vakbond.

Daarnaast heeft Gerrits vragen bij de haalbaarheid van het toezicht op de regels. “De handhaving zien wij sowieso niet zitten. Dit omdat wij er simpelweg de capaciteit niet voor hebben”, zegt Richard Gerrits van de BOA-vakbond aan het AD. “Voor ons is de geloofwaardigheid van de boa het allerbelangrijkst, en die is door al die onduidelijkheden in het geding.”

‘Juridisch lastig’

Premier Mark Rutte zegt tegen de krant dat het inderdaad ‘juridisch lastig’ is om een mondkapje verplicht te stellen in openbare ruimtes. Maar volgens Rutte moet het ‘zo snel mogelijk’ wettelijk geregeld zijn. Vermoedelijk wordt de draagplicht vastgelegd in de coronawet, die al door de Tweede Kamer is goedgekeurd. Daarvoor is een ‘haakje’ opgenomen in de wet, maar de coronawet moet nog door de Eerste Kamer worden behandeld.

De Eerste Kamer vergadert op maandag 26 oktober over de coronaspoedwet. In principe stemmen zij er dan de volgende dag over. Voorwaarde is wel dat zorgminister Hugo de Jonge volgende week schriftelijke vragen vanuit de senaat tijdig beantwoordt.