Eén op de tien Nederlanders is niet van plan zich aan de mondkapjesplicht te houden

Tien procent van de Nederlanders gaat zich niet aan de mondkapjesplicht houden die morgen ingaat. Dat blijkt uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 3500 mensen.

Iedereen ouder dan twaalf jaar is vanaf dinsdag 1 december verplicht om een mondkapje te dragen, onder meer in publieke binnenruimtes. Wie dat niet doet, riskeert een boete van 95 euro. Uit het onderzoek blijkt dat vooral mensen onder de dertig jaar (16 procent) niet van plan is zich hieraan te houden.

Lees ook: Mondkapjesplicht gaat morgen in: wat zijn de uitzonderingen en mogen spatschermen?

Bijna iedereen, 84 procent, zegt te weten op welke plekken het mondkapje ook echt op moet. Maar er is ook een groep, toch nog één op de zes, die dat niet weet.

Handhaving lastig

Het handhaven van de mondkapjesplicht wordt lastig. Zo hoeven mensen met een bepaalde medische geen mondkapje te dragen. Maar in het kader van privacy mogen winkelmedewerkers daar niet naar vragen.

Boa’s mogen dat wel, maar die zijn niet overal aanwezig. Meer dan de helft van de ondervraagden zegt anderen níet aan te spreken op het niet dragen van een mondkapje. Eén op de vijf gaat dat wel doen als ze iemand zonder kapje tegenkomen. En er is een forse groep, 16 procent, die principieel tegen de mondkapjesplicht is en er alleen daarom al er niemand op aan zal spreken.