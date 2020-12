Topdrukte bij PostNL: kantoormedewerkers springen bij als postbode

De decembermaand zorgt traditiegetrouw voor topdrukte bij de postbedrijven. Ook bij PostNL is het op dit moment alle hens aan dek en worden zelfs kantoormedewerkers de straat opgestuurd om post rond te brengen.

Marco Jongbloed is een van de medewerkers die zijn kantoor de komende periode verruilt voor de buitenlucht. Normaal houdt hij zich bij PostNL bezig met het adviseren bij sorteerprocessen. “Ik ben ooit begonnen als postbode, daar heb ik ruime ervaring mee”, vertelt hij aan Hart van Nederland. “Later ben ik in leidinggevende functies terechtgekomen.”

‘Loop net zo graag buiten’

Het is niet de eerste keer dat Marco tijdens de eindejaarsdrukte bijspringt als postbode. “We hebben periodes dat we dit doen.” Hij weet dat kantoormedewerkers weleens binnen in het sorteercentrum meehelpen. “Maar er zijn er niet zoveel die een wijk gaan lopen zoals ik.”

Marco mist het werken als postbode dan ook nog weleens. “Werken op straat vind ik het leukst. Je hebt het gevoel dat je de tijd voor jezelf hebt”, zegt de kantoormedewerker. “Je hebt met niemand wat te maken, je bedient de klant. Je kunt je werk doen zoals je zelf wil. Als het evenveel zou betalen, liep ik net zo graag buiten.”

Ook post op maandag

Naast het inzetten van kantoormedewerkers als postbode neemt PostNL ook andere maatregelen om alle post zoveel mogelijk op tijd te bezorgen. Zo lopen de postbodes in deze drukke decembermaand ook op twee maandagen hun rondes. En dat betekent ook dat de oranje brievenbussen bij hoge uitzondering op zondag worden geleegd.

