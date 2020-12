De Tweede Kamer wil opheldering van premier Mark Rutte vanwege de drukte op Schiphol de afgelopen week. Op social media zijn verschillende beelden te zien dat het op de luchthaven erg druk is.

Burgemeester Marianne Schuurmans van de gemeente Haarlemmermeer zegt tegenover NH Nieuws dat de chaos op Schiphol voor een deel te verklaren is. De marechaussee heeft het namelijk drukker vanwege de verplichte gezondheidsverklaringen. Een deel van de reizigers moet een negatieve coronatestuitslag kunnen laten zien.

Toch naar Curaçao

Ook vandaag is het weer druk op de luchthaven. Bij de terminal richting Curaçao zijn veel reizigers – ondanks code oranje – van plan om vakantie te vieren op het eiland.

Lees ook: FNV: ernstige problemen met veiligheid grondpersoneel Schiphol

Diverse Kamerleden hebben zich deze week al uitgelaten op Twitter over de hachelijke situatie. De verwachting is dat de situatie snel zal worden besproken in Den Haag. “Komende week bespreken en dan kom ik met vragen en concrete suggesties”, laat VVD-Kamerlid Remco Dijkstra op Twitter weten.

Dit kan zo niet. Niet goed voor draagvlak. Crowd-control nodig met voldoende bezetting KMAR en Schiphol om wachtrijen te vermijden. Komende week bespreken en kom ik met vragen en concrete suggesties. #aoluchtvaart #vragenuur https://t.co/AVlfXilSiZ — Remco Dijkstra (@remcovvd) December 11, 2020