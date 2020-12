Deskundigen kritisch op sluiting basisscholen: 'Kinderen betalen de prijs'

Scholieren zitten vanaf woensdag een dikke maand thuis. Maar dat had, zeker in het basisonderwijs, nooit mogen gebeuren.

Dat zeggen deskundigen in dagblad Trouw. “Kinderen, en zeker de kwetsbaren onder hen, betalen de prijs voor volwassenen die weigeren thuis te werken. De kansenongelijkheid tussen kinderen zal in de tweede lockdown alleen maar toenemen”, zegt onderwijssocioloog Thijs Bol. “Het lijkt wel of het kabinet geen kennis heeft genomen van al dat onderzoek dat er sinds de eerste lockdown is gedaan naar effecten ervan op kinderen.”

Ouders thuishouden

Vanaf vandaag zitten alle scholieren in ieder geval tot 18 januari thuis. De uitleg dat de basisscholen dicht moeten om ouders thuis te houden, vindt Bol “schandalig”. Volgens Bol heeft een groot deel van de kinderen in het voorjaar wekenlang “niets geleerd”.

Arne Popma, de Amsterdamse hoogleraar kinderpsychiatrie die al maanden pleit voor het openhouden van scholen, dacht dat het ei wel gelegd was dat basisscholen niet meer dicht mogen. “Ik zie de mentale problemen bij kinderen die het al moeilijk hadden, verdiepen”, zegt hij. “Bij andere kinderen zie ik meer slaapproblemen en angststoornissen ontstaan.”

ANP