De tweede coronagolf lijkt voorzichtig af te vlakken. Het aantal besmettingen stijgt minder hard, maar de toestroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft. De ‘gedeeltelijke lockdown’ in Nederland blijft dan ook onverminderd van kracht. Volg hier het laatste nieuws.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op dinsdag: 7.776, dat zijn er 529 minder dan op maandag

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op dinsdag: 2.653, dat zijn er 108 meer dan op maandag

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care op maandag: 609, dat zijn er 22 meer dan op maandag

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 7.435

Update 05:32 – Weinig progressie bij leerlingen basisschool tijdens lockdown

Nederlandse basisschoolleerlingen hebben ‘weinig tot geen progressie’ geboekt in de maanden dat de scholen dicht waren vanwege corona. Kinderen van laagopgeleide ouders scoorden het slechtst.

Dit concluderen onderzoekers van Oxford University na analyse van toetsresultaten van leerlingen van circa 15 procent van de Nederlandse basisscholen, schrijft de Volkskrant.

De leerlingen uit de groepen 4 tot en met 7 op deze scholen blijken het afgelopen schooljaar gemiddeld circa 20 procent minder vooruitgang te hebben geboekt dan in voorgaande jaren. Omdat ze ook zo’n 20 procent van het schooljaar (8 weken) thuis waren wegens corona, concluderen de onderzoekers dat de leerlingen op veel scholen in die periode ‘weinig tot geen progressie hebben geboekt’. Sommige scholen scoorden wel goed.

Update 03:43 – Onderzoek: 2200 coronadoden te linken aan slechte luchtkwaliteit

Van de Nederlandse coronasterfgevallen kan ongeveer 19 procent worden toegeschreven aan een slechte luchtkwaliteit. Omgerekend komt dat neer op ongeveer 2200 doden. De fysieke gesteldheid van deze slachtoffers was al slecht door luchtvervuiling. Mede daardoor werd het coronavirus hen fataal.

Dat stellen Duitse onderzoekers van het Max Planck Instituut in Mainz in het AD. “Mensen in gebieden met meer luchtvervuiling hebben vaker last van chronische aandoeningen, zoals COPD, longontsteking, kanker en hart- en vaatziekten”, zegt Jos Lelieveld, een Nederlandse professor atmosferische chemie die aan het hoofd staat van het instituut. “Dit zijn typisch aandoeningen die veel overlap hebben met een zwaarder verloop van Covid-19.”

Gegevens over het verband tussen slechte lucht en het dodental uit eerdere corona-uitbraken in China en de VS zijn gekoppeld aan satelliet- en meetgegevens over de aanwezigheid van fijnstof in de lucht, wereldwijd. Op basis daarvan wordt geconcludeerd dat globaal 15 procent van de coronadoden gelinkt kan worden aan slechte lucht.

Update 02:57 – Toerismesector Curaçao opgelucht over besluit kabinet-Rutte

Op Curaçao is opgelucht gereageerd op het besluit van de Nederlandse regering om geen negatief reisadvies af te geven naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. Vooral op Curaçao werd ernstig gevreesd voor het wegblijven van Nederlandse toeristen rond de kerst. Maar minister-president Mark Rutte zei dinsdag dat Nederlanders ook tijdens de kerst gewoon naar Curaçao toe kunnen gaan.

Voorzitter van de Curaçaose toerisme organisatie CHATA Hans Slier zei dinsdag dat de toezegging van Rutte een grote opluchting is geweest voor de hele branche. Volgens Slier is staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties hierbij een doorslaggevende factor geweest. Knops bezocht Curaçao maandag voor het ondertekenen van een politiek akkoord met Curaçao. Slier: “Knops zag ook wel in dat Nederland niet op maandag een politiek akkoord kan sluiten met Curaçao om te investeren in het eiland, om daarna op dinsdag te besluiten geen Nederlandse toeristen meer toe te staan.” Dat had volgens Slier de economie ‘structureel ontwricht’.

Curaçao is voor een groot deel afhankelijk van toerisme, vooral uit Nederland. Eerder zei Slier al te vrezen voor een sluiting van 50 tot 60 procent van de hotels en restaurants als Nederland een negatief reisadvies zou afgeven. Volgens hem lopen veel hotels en restaurants op hun laatste benen.