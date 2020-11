Het aantal besmettingen met het coronavirus daalt wel, maar niet snel genoeg. Daarom kwam het kabinet dinsdagavond met extra coronamaatregelen die moeten gaan helpen om het virus onder de duim te krijgen en de druk op te zorg verlagen.

Vanaf 19 november gaat Nederland weer terug naar de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober. Een overzicht van de maatregelen die vanavond ingaan:

Groepsgrootte verkleind

Thuis mag je vanaf vandaag nog maar maximaal twee mensen per dag op bezoek krijgen. Buitenshuis mag je alleen nog samenzijn met één persoon uit een ander huishouden. Die regel geldt zowel voor binnen- als buitenlocaties. “Als je met meer dan twee mensen in het park zit, kun je dus een boete krijgen”, benadrukte Rutte. Kinderen onder de 12 jaar vallen buiten deze regel.

Alle publieke locaties dicht

Het kabinet hamert al langer op het beperken van reisbewegingen en contactmomenten. Om die boodschap kracht bij te zetten, gaan alle publieke locaties, zoals musea, theaters, sexclubs, casino’s, bioscopen, pretparken, dierenparken, zwembaden en bibliotheken, nu twee weken dicht. Alle contactberoepen, zoals kappers, mogen gewoon hun werk blijven doen. Zij blijven dus wel open. Ook sauna’s mogen open blijven.

Sportscholen blijven open

In tegenstelling tot de zwembaden, mogen sportscholen wel open blijven. Het kabinet vindt sport een te belangrijke lichamelijke en mentale uitlaatklep voor mensen. Groepslessen zijn wel verboden.

Horeca tot half december dicht

De horeca is al een tijdje dicht, maar cafés en restaurants moeten nog zeker tot half december hun deuren gesloten houden. Afhalen blijft wel mogelijk.

Negatief reisadvies

“De wereldkaart is nu al compleet oranje of rood”, zei Rutte dinsdagavond tijdens de persconferentie. “Reizen is dus sowieso een risico deze winter.” Toch komt het kabinet met een streng advies: maak of boek tot half januari geen reizen naar het buitenland, tenzij het echt nodig is. “We willen niet dat mensen die naar het buitenland op vakantie gaan, het virus meenemen naar huis.” Reizen naar het Caribisch deel van Nederland mag wel, mits deze landen op geel staan. Dat is op dit moment alleen Curaçao.

Zwaardere maatregelen in aantal regio’s

Sommige regio’s in Nederland, waar veel besmettingen zijn, krijgen mogelijk nóg strengere coronamaatregelen. Het kabinet overweegt daarvoor een avondklok, een verdere beperking van de detailhandel en de sluiting van scholen in het voortgezet onderwijs. “We houden een vinger aan de pols om te bepalen waar die maatregelen worden genomen”, aldus Rutte.

Alle maatregelen gaan vanavond in om 22:00 uur en blijven daarna twee weken van kracht. Na die twee weken keert ons land automatisch weer terug naar de gedeeltelijke lockdown waarin we nu zitten. Die zal in ieder geval tot midden december blijven gelden.