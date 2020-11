Dit zijn alle nieuwe coronamaatregelen op een rijtje

Premier Mark Rutte en coronaminster Hugo de Jonge kondigden dinsdagavond nieuwe coronamaatregelen aan. Strengere maatregelen zijn volgens het kabinet nodig omdat de druk op de zorg onverminderd groot blijft.

“Mijn bloeddruk is elke dag licht stijgend op het moment dat de cijfers van het RIVM binnenkomen”, begon premier Rutte zijn verhaal dinsdagavond. “Als we daar nu nuchter naar kijken, gaat het niet slecht, maar zeker ook niet goed genoeg. De besmettingscijfers moeten naar beneden. In ziekenhuizen en verpleeghuizen lopen de cijfers op en is het pompen of verzuipen.”

Lees ook: Aantal positieve coronatests daalt verder: minder dan 8000 besmettingen

Dat is de aanleiding voor de nieuwe coronamaatregelen, vertelde Rutte. Hieronder zetten we de nieuwe maatregelen voor je op een rijtje.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte op straat wordt verder beperkt. Nu mogen er nog vier mensen samenkomen, dat gaat naar twee. Huishoudens en kinderen tot en met 12 jaar zijn daarop een uitzondering. “Als je met meer dan twee mensen in het park zit, kun je dus een boete krijgen”, benadrukte Rutte.

Binnen is het dringende advies om maximaal twee gasten te ontvangen. Dat was tot op heden maximaal drie gasten. Ook hier zijn huishoudens en kinderen tot en met 12 jaar uitgezonderd.

Musea en bioscopen

Om het aantal bewegingen en contacten te beperken, gaan alle publiekelijke gebouwen die doorstroomlocaties zijn twee weken dicht. Musea, bioscopen, theaters en andere podia gaan dus op slot.

Pretparken en dierentuinen

Hetzelfde geldt voor pretparken en dierentuinen. Dat zijn ook doorstroomlocaties en ook zij moeten twee weken dicht.

Casino’s

De casino’s mochten lang openblijven, maar ook zij moeten nu dicht.

Buurthuizen

Ook alle buurthuizen moeten twee weken dicht.

Zwembaden en sauna’s

Zwemmers en liefhebbers van de sauna of het Turkse stoombad hebben pech. Zwembaden en sauna’s moeten namelijk, in tegenstelling tot de sportscholen, wel tijdelijk sluiten.

Sportscholen

Sportscholen genieten een uitzonderingspositie. Zij hoeven hun deuren niet te sluiten. Het kabinet vindt sport een te belangrijke lichamelijke en mentale uitlaatklep voor mensen. Groepslessen zijn wel verboden. Tijdens de eerste lockdown, vanaf maart, moesten de sportscholen wel volledig sluiten.

Kappers

Coronacoupes zoals in de eerste lockdown zullen we voorlopig niet zien, want ook de kappers mogen openblijven.

Bruiloften en uitvaarten

Bruiloften en uitvaarten kunnen doorgaan, maar worden wel beperkt. Bij bruiloften mogen maximaal twintig personen aanwezig zijn. Uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter-regel. Bij uitvaarten zoals begrafenissen en crematies kunnen dertig mensen aanwezig zijn (vanaf 9 november).

Horeca

De horeca is al een tijdje dicht, maar cafés en restaurants moeten nog zeker tot half december hun deuren gesloten houden. Afhalen blijft wel mogelijk.

Vakantie

“De wereldkaart is nu al compleet oranje of rood”, zei Rutte dinsdagavond tijdens de persconferentie. “Reizen is dus sowieso een risico deze winter.” Toch komt het kabinet met een streng advies: reis tot half januari niet naar het buitenland, tenzij het echt nodig is. “We willen niet dat mensen die naar het buitenland op vakantie gaan, het virus meenemen naar huis.”

Zwaardere maatregelen in aantal regio’s

Sommige regio’s in Nederland, waar veel besmettingen zijn, krijgen mogelijk nóg strengere coronamaatregelen. Het kabinet overweegt daarvoor een avondklok, een verdere beperking van de detailhandel en de sluiting van scholen in het voortgezet onderwijs. “We houden een vinger aan de pols om te bepalen waar die matregelen worden genomen”, aldus Rutte.

Nieuwe coronamaatregelen gaan woensdag in

De nieuwe coronamaatregelen gaan woensdagavond om 22.00 uur in. Ze gelden voor twee weken en daarna gaat Nederland automatisch weer terug naar de gedeeltelijke lockdown waarin we nu zitten. Die zal in ieder geval tot midden december blijven gelden.

Premier Rutte sloot zijn verhaal af met een boodschap aan alle Nederlanders: “Let de komende tijd wat meer op elkaar. Een beetje aandacht en interesse kunnen heel veel betekenen.”

Lees ook: Reisbranche houdt adem in in afwachting van totale reisstop