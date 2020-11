Tijdelijke opnamestop ziekenhuis Heerlen: 'Er is geen bed meer vrij, de toestroom is te groot'

Het Zuyderland ziekenhuis locatie Heerlen heeft een tijdelijke opnamestop ingevoerd. Het bestuur nam de beslissing omdat er veel nieuwe coronapatiënten zijn bijgekomen. Alle 550 bedden zijn volgens een woordvoerder vol. “Er is geen bed meer vrij, de toestroom is te groot. Het lukt gewoon niet meer.” De maatregel geldt zeker tot en met vrijdag.

“In Heerlen liggen 68 positief geteste Covid-patiënten en nog eens 41 patiënten met verdenking van corona. Al deze 109 mensen moeten we behandelen als coronapatiënten.”

Het is voor de tweede keer in korte tijd dat het ziekenhuis in Heerlen geen nieuwe patiënten toelaat. Vorige week was er ook een opnamestop, zij het toen van één dag.

Geen patiënten meer

Zuyderland, met ziekenhuizen in Heerlen en Sittard, leidt patiënten nu onder meer door naar Sittard, maar overweegt ook verplaatsing naar andere ziekenhuizen, zoals naar Maastricht, Roermond of Venlo. Het ziekenhuis zegt sowieso geen patiënten meer over te kunnen nemen uit het westen van het land. Zes patiënten met corona uit Rotterdam die in Heerlen lagen, zijn inmiddels overgeplaatst naar de Hamboskliniek in Kerkrade.

