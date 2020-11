Superfan Bart baalt van tijdelijke sluiting Efteling: 'Nu nog overal even snel in voordat het dicht gaat'

Bart van Iersel is superfan van De Efteling. Maar liefst drie keer per week bezoekt hij het pretpark in Kaatsheuvel. De komende twee weken zal hij echter wat anders moeten gaan doen, want het kabinet besloot dinsdag om pretparken te sluiten. ”Tja, nog even een keer rondlopen en overal minimaal een keer in gaan, dan kan ik weer twee weken vooruit”, lacht hij.

Bart, ook liefkozend ‘Bart Baan’ genoemd vanwege de vele achtbanenritten die hij op zijn naam heeft staan, baalt van de sluiting. ”Tja, het is voor nu echt even balen maar er zit voor nu even niets anders op”, vertelt Bart. Voordat het park woensdagavond om 20.00 uur de deuren sluit is Bart van plan om overval nog een aar keer in te gaan. ”Sowieso moet ik nog in alle achtbanen, paar keer in de Vogel Rok, dan moet het de komende paar weken wel goed komen met mij.”

Dubbel gevoel

Toch houdt Bart er wel een dubbel gevoel aan over. ”Pretparken houden zich aan de maatregelen. Ze hebben volgens mij veel geld geïnvesteerd om aan de coronamaatregelen te kunnen voldoen. Dus ik vind het wel zielig voor ze, want ze steken er veel moeite in.” Toch is er ook bij hem begrip: ”Het kabinet wil met deze reisbeperkingen ervoor zorgen dat ze de verspreiding van het virus verminderen. En dan trekken ze één lijn. Dat snap ik wel.”

Nu morgenochtend het park niet meer opengaat moet Bart tijdelijk een nieuwe hobby zoeken. ”Ik denk heel veel rondjes fietsen om de Efteling. Kijken of er nog iets te zien is.”

Begrip

De Club van Elf -de belangenorganisatie voor pretparken- snapt dat er strengere maatregelen moeten worden genomen. Ze zijn het echter niet eens met de sluiting. “We hopen dat het bij twee weken blijft. Nederlanders hebben een uitlaatklep nodig bij een negatief reisadvies. Ik snap de toegevoegde maatregelen, alleen de branche heeft geen bekende besmettingsrisico’s of infectiehaarden. Het is eerder bijna symboolpolitiek. De branche zelf is veiliger dan ooit”, stelt directeur Kees Klesman.