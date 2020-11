Meekijken op corona-afdeling tijdens tweede golf: 'We zijn er eigenlijk niet klaar voor'

Steeds meer ziekenhuizen moeten ‘nee verkopen’ aan patiënten. De bedden zijn op. Ook het personeel kan het haast niet meer bijbenen. In het Franciscus Vlietland-ziekenhuis in Schiedam is binnen no time een speciale corona-afdeling uit de grond gestampt en draaien medewerkers dubbele diensten. “We zijn er eigenlijk niet klaar voor.”

“Ziekenhuizen nemen 250 tot 300 patiënten per dag op”, zei Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg maandag. Ondanks dat het aantal nieuwe coronabesmettingen de laatste dagen afneemt, blijft de situatie in de zorg zorgelijk. Verschillende ziekenhuizen hebben al een patiëntenstop aangekondigd.

‘Nog niet klaar voor’

Om de toestroom aan coronapatiënten aan te kunnen heeft het Franciscus Gasthuis in Schiedam een speciale corona-afdeling geopend. Dat vraagt veel van het zorgpersoneel. “Toen we hoorden dat we weer open moesten dachten we met zijn allen: we zijn er eigenlijk nog niet klaar voor”, vertelt verpleegkundige Shirley van der Heiden.

Veel medewerkers van het ziekenhuis zijn nog niet helemaal bekomen van de eerste coronagolf. “Maarja, het moet. Je staat gewoon weer klaar voor de mensen. Om voor ze te zorgen.”

Tientallen patiënten per dag

“Het komt soms echt met hozen te gelijk”, legt internist Thomas Slee uit. “En dan praten we echt over tientallen patiënten per dag die het ziekenhuis in komen en ook overgeplaatst moeten worden soms.”

Medewerkers vertellen dat ze “heftige dingen” meemaken op de afdeling. “Laatst een verhaal van een collega. Die had drie overlijdens in één nachtdienst. Dan ga je niet lekker naar huis”, weet verpleegkundige Lisanne Kort.

‘Hou je aan de maatregelen’

De medewerkers van het Franciscus roepen Nederlanders op om zich aan de coronaregels te houden, zodat de druk op de zorg vermindert. “Je hoort en ziet natuurlijk veel mensen die zich er niet aan houden”, zegt verpleegkundige Shirley. “Dan denk je wel: ik maak het hier dagelijks mee, hoe het op de afdeling is. Aan die mensen stoor je je dan wel.”

Ook haar collega-verpleegkundige Dewi Smeijers stoort zich aan sommige Nederlanders. “Als ik lees wat mensen soms voor reacties schrijven. Dat corona niet bestaat en dat het onzin is. Dan zou ik echt zeggen: jongens, loop eens hier mee op de afdeling en dan kun je het zien met je eigen ogen. Het gaat helaas echt de slechte kant op en ze moeten zich echt gaan houden aan de maatregelen. Anders gaan we het gewoon niet redden met elkaar.”

