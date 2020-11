Aantal positieve coronatests daalt opnieuw: 112 minder besmettingen dan op dinsdag

Het aantal mensen dat positief is getest op het coronavirus is opnieuw gedaald. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Milieu (RIVM) registreerden in het afgelopen etmaal 7.657 nieuwe besmettingen. Dat zijn er 112 minder dan op dinsdag.

Ziekenhuizen hebben woensdag iets minder coronapatiënten binnengekregen. In totaal behandelen de Nederlandse ziekenhuizen nu 2572 coronapatiënten. Dat zijn er 81 minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Drie patiënten meer op IC

Op de intensive-careafdelingen liggen nu 612 coronapatiënten, 3 meer dan de dag ervoor. De meeste mensen met Covid-19 liggen op een verpleegafdeling.

Door de drukte zijn het afgelopen etmaal 42 patiënten overgebracht naar ziekenhuizen in andere regio’s, van wie 9 ic-patiënten. In grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag liggen veel coronapatiënten in het ziekenhuis.

106 coronapatiënten overleden

Het aantal door Covid-19 veroorzaakte sterfgevallen nam het afgelopen etmaal met 106 toe. Dat betekent niet dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Deze informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven aan het RIVM. Dinsdag werd bekend dat 113 mensen recentelijk waren overleden aan het coronavirus.

ANP