Friesland zo trots op mestgeur en trekkergeluiden dat het erfgoed moet worden

Het geluid van trekkers en de geur van verse mest: wie kent het niet? In Friesland hecht men zelfs zoveel waarde aan de elementen die het platteland karakteriseren dat het wordt opgenomen in het nieuwe erfgoedbeleid. "We willen een soort bewustwording creëren van wat er allemaal gebeurt in het dagelijks leven hier in Friesland”, zegt BBB-Statenlid Ursela Lolkema. Hoe trots de Friezen zijn op hun provincie, hun geuren en geluiden, zie je in de video bovenaan dit artikel.

Stedelingen

Haar motie is ook een beetje een middelvinger naar stedelingen die naar Friesland verhuizen en niets op hebben met de lucht van de mest en andere dingen die typisch bij het platteland horen. "In de stad heb je ook een tram, hier heb je deze geluiden en geuren", vertelt ze.