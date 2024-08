Verdwaalde ree rent door Leidschendam en zet buurt op stelten

Inwoners van Leidschendam keken zondag gek op toen ze ineens een dier voorbij zagen rennen. In de wijk 't Lien dwaalde een ree door de straten. Het dier sprong uiteindelijk in paniek de sloot in.

De brandweer kwam ter plaatse om het dier uit het water te halen, maar de ree wist uit handen van de hulpdiensten te blijven. Na meerdere pogingen, kwam de ree zelfstandig op de kant en rende hij vervolgens terug de wijk in.

Paniek

De actie om de ree te vangen is door de brandweer gestaakt, omdat het dier mogelijk in paniek verkeerde. Het is nog niet duidelijk of het dier uit de natuur komt of eventueel uit een kinderboerderij is ontsnapt.

De hulpdiensten kregen de hele dag door meldingen van de verdwaalde ree.