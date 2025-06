Zeldzaam pelikaankuiken uit ei gekropen in DierenPark Amersfoort

Het eerste pelikaankuiken van het jaar is uit het ei gekropen in DierenPark Amersfoort. Volgens de verzorgers zorgen de ouders, die vorig jaar ook al een jong grootbrachten, opnieuw goed voor hun kersverse kuiken. De vogelsoort heeft een kwetsbare status, onder meer door het verlies van overwinteringsgebieden en jacht. Daarom is zo'n geboorte een welkome aanvulling voor het dierenpark.

In het voorjaar begint het broedseizoen voor pelikanen. Na een broedperiode van ongeveer een maand komt het ei uit. "Wij waren blij verrast toen we het ei zagen en er een maand later een jong tevoorschijn kwam", vertelt dierverzorger Esther. "Het kuiken eet goed en de kersverse ouders pakken de verzorgende rol perfect op."

De jonge vogel wordt voorlopig nog veilig en warm gehouden onder de vleugels van zijn ouders, maar laat zich ook steeds vaker zien. Binnenkort zal het jong zijn vleugels al gaan spreiden. "Als de jonge pelikaan drie maanden oud is, kan hij zelfstandig zwemmen en krijgt hij zijn eerste vliegles", aldus Esther.

Beeld: Dierenpark Amersfoort

Kwetsbare soort

Door de komst van het kuiken bestaat de pelikanenkolonie in vogelverblijf Snavelrijk nu uit elf dieren. Deze kroeskoppelikanen leven in het wild vooral in Oost-Europa en Azië, maar daar hebben ze een kwetsbare status. Dat komt door onder andere het verdwijnen van hun overwinteringsgebieden en jacht door de lokale bevolking.

Eerder deze maand kwamen in het dierenpark ook al twee vale gierkuikens uit het ei. Deze jonge roofvogels zullen ongeveer tegelijk met het pelikaankuiken hun vleugels gaan spreiden. Bezoekers kunnen daar binnenkort weer volop van meegenieten. "Nu de landelijke maatregelen tegen de vogelgriep zijn opgeheven, zal Snavelrijk vanaf komend weekend weer volledig zijn geopend".