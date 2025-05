Gorilla Bao Bao (40) overleden in Apenheul

In dierenpark Apenheul is gorilla Bao Bao dinsdag overleden. Het ging slecht met zijn gezondheid, en daarom heeft de Apeldoornse dierentuin hem laten inslapen. Bao Bao was 40 jaar oud en de voormalige leider van de groep gorilla's in het park.

De Apeldoornse apen kregen in 2023 een nieuwe leider, Banjoko, die uit Frankrijk kwam, zo is te zien in bovenstaande video. Bao Bao, Kiango en een paar andere gorilla's verhuisden naar een eigen eiland in het park.

Bao Bao kwam in 2018 naar Apenheul. Daarvoor leefde hij in zijn eentje in een dierentuin in Taiwan, zonder contact met vrouwtjes en jongen, maar in Nederland moest hij als zilverrug een groep vrouwtjes leiden en voor nageslacht zorgen. Hij kreeg in 2021 een zoon, Kiango. Ondanks zijn gebrek aan ervaring "pakte Bao Bao de zorg voor zijn zoon goed op samen met Kiango's moeder Gyasi en de rest van de groep", aldus de Apenheul.

ANP