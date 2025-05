Zeldzame vale gieren geboren in DierenPark Amersfoort

In DierenPark Amersfoort zijn twee vale gieren uit het ei gekropen. Beide kuikens maken het volgens de dierenverzorgers goed. Het is niet de eerste keer dat de twee gierkoppels jongen krijgen, en opnieuw pakken ze hun rol goed op. Met de komst van de jonge vogels leven er nu zeven vale gieren in Snavelrijk.

"Het gaat goed met beide kuikens, ze groeien als kool", vertelt dierverzorger Hielko van Rijthoven. De kuikens eten goed, maar blijven voorlopig nog op het nest. Het geslacht van de jonge vogels is nog niet bekend. "Pas wanneer de jongen een verenkleed hebben, stellen we aan de hand van DNA-onderzoek het geslacht vast."

Levenspartners

De gevleugelde aaseters vormen koppels die hun hele leven bij elkaar blijven. Zowel de vader- als moedergier broeden op de eieren en voeden hun jong samen op. "Ze vormen koppels die hun hele leven bij elkaar blijven", zegt Hielko.

De vogels broeden ongeveer vijftig dagen op een nagemaakte klif, net als in het wild, op nesten van takken en ander groen. Na ongeveer vijf maanden krijgen de jonge gieren hun eerste 'vliegles'.

Met uitsterven bedreigd

Het gaat weer goed met deze gevederde soort, en dat is niet vanzelfsprekend. In de jaren tachtig dreigde de vale gier uit te sterven door stroperij, vergiftigde karkassen en botsingen met hoogspanningskabels. "Door de inzet van verschillende natuurorganisaties zijn de omstandigheden verbeterd. Nu leeft er gelukkig weer een gezonde populatie in de Balkan, Spanje, Italië en Frankrijk."

Bezoekers kunnen de vale gieren en andere vogelsoorten bewonderen in Snavelrijk in DierenPark Amersfoort.