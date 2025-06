Geboortegolf in WILDLANDS Emmen: zebra en twee onagers geboren

Tijd voor beschuit met muisjes in dierentuin WILDLANDS in Emmen. Daar zijn dit weekend binnen twee dagen tijd twee onagers en een zebra geboren. Vooral de komst van de onagers is bijzonder. Het was inmiddels alweer drie jaar geleden dat er voor het laatst een veulentje geboren was. "Twee geboortes op één dag is uitzonderlijk en van grote waarde", aldus het park.

De onager is een ernstig bedreigde ezelsoort en komt oorspronkelijk voor in de woestijnen in het Midden-Oosten en in het noorden van China. WILDLANDS Emmen is het enige dierenpark in Nederland waar onagers leven. De dierentuin zet zich via het Europese soortbehoudprogramma actief in om deze dieren te beschermen.

'Een sterke eerste indruk'

Met de veulentjes gaat het volgens het dierenpark goed. De eerste werd in de nacht van vrijdag op zaterdag geboren. "Ze stapt al dapper mee met haar moeder. Het veulen drinkt goed, is en alert en maakt een sterke eerste indruk", schrijft WILDLANDS op haar Facebookpagina over het veulen.

Het tweede veulen werd zaterdagmiddag voor de ogen van bezoekers geboren. "Het jong oogt sterk en blijft dicht bij de moeder. De kudde, in de woestijn van Serenga, bestaat nu uit zes dieren."

Zebraveulentje geboren

Ook met het zebraveulentje gaat het goed. "Na een draagtijd van 12 maanden is het kleintje geboren. Het maakt het goed en wordt door zijn ervaren moeder vol temperament beschermd, zoals zebramoeders dat kunnen." Het kleintje werd in de nacht van donderdag op vrijdag geboren en mocht zaterdag met de kudde mee de "savanne" op.