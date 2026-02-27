Volg Hart van Nederland
Schrijnend: recordaantal meldingen over dierenmishandeling

Dieren

Vandaag, 16:55 - Update: 2 uur geleden

Het meldpunt 144, waar mensen dierenmishandeling en -verwaarlozing kunnen melden, heeft vorig jaar een recordaantal meldingen ontvangen. In totaal kwamen er 155.000 meldingen binnen. Volgens medewerkers gaan achter meldingen over dieren steeds vaker ook andere ernstige misstanden schuil, zoals huiselijk geweld of drugshandel.

Centralisten merken dat de problematiek vaak breder is dan alleen dierenleed, schrijft RTL Nieuws. "Achter een zaak over een dier, zien we vaker andere, beestachtige dingen," zegt een medewerker van het meldpunt.

Ernstige mishandeling van honden

Maandagochtend rond 11.00 uur rinkelt de telefoon onafgebroken bij 144 'Red een Dier'. Centralist Judith de Lange krijgt een melding binnen over ernstige mishandeling van honden. Volgens de melder worden de dieren al lange tijd niet goed verzorgd.

"De honden krijgen al tijden niet de verzorging die ze nodig hebben," vertelt De Lange tegen de nieuwssite. Daarbij blijkt het probleem vaak complexer. "Het is typisch een geval van multiproblematiek. Naast verwaarlozing van de honden spelen er meer problemen bij de eigenaar of binnen het gezin."

Volgens het meldpunt vraagt dit soort situaties om nauwe samenwerking tussen verschillende instanties, omdat dierenmishandeling geregeld samenhangt met andere vormen van geweld of criminaliteit.

Door Redactie Hart van Nederland

