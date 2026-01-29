Dode kat in jute zak met steen gevonden: 'Dit is puur moord'

In een sloot tussen de weilanden bij Dirksland op Goeree-Overflakkee is maandag een dode rode kater gevonden. Het dier zat in een jute zak met een steen erin en verkeerde al in een vergevorderde staat van ontbinding. Dat melden streekomroep Archipel en de lokale Dierenambulance.

De vondst werd gedaan door een man die zijn hond uitliet in het buitengebied. In het water zag hij een jute zak liggen. Toen hij die uit de sloot haalde, bleek er een dode kat in te zitten.

'Dit is puur moord'

Ineke Hoek van de Dierenambulance Goeree-Overflakkee kreeg via een privébericht een tip over de vondst, vertelt ze aan de streekomroep. Ze schakelde direct de dierenpolitie in. Samen met een collega werd het dier veiliggesteld, zodat mogelijk DNA bewaard blijft.

De kat bleek niet gechipt. "Het dier was al in verre staat van ontbinding en lag al een poosje in het water", zegt Hoek. De vondst raakt haar diep. "Dit is puur moord", zegt ze. Ook de afgelegen plek baart haar zorgen. "Wie verzint zoiets? Zo iemand wil zeker niet opgemerkt worden."

Een woordvoerder van de Dierenbescherming laat weten dat het erop lijkt dat de kat een verdrinkingsdood is gestorven, omdat er een zware steen in de jute zak was gedaan. Onderzoek moet nu uitwijzen of dit ook daadwerkelijk het geval is. Daarnaast wordt gekeken of er nog bruikbaar DNA op de kat zit, zodat eventueel een dader kan worden opgespoord. "Dit gedrag kan niet onbestraft blijven", laat de woordvoerder weten.