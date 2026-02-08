Volg Hart van Nederland
Dierenpolitie neemt herdershonden in beslag in Grevenbicht, één te mager

Dierenmishandeling

Vandaag, 16:16

De politie heeft vrijdag in Grevenbicht twee herdershonden in beslag genomen. Dat meldt Dierenpolitie Limburg op Instagram. Na onderzoek is gebleken dat de herdershonden vermoedelijk werden mishandeld door de eigenaar.

Volgens de dierenpolitie was één van de twee herdershonden veel te mager. Op de foto die bij het bericht is geplaatst, is één van de twee in beslag genomen herdershonden te zien.

Eigenaar lid van KNPV

De eigenaar van de herdershonden wordt verdacht van dierenmishandeling. De dierenpolitie meldt dat de eigenaar lid is van de KNPV, de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging. Dat is een vereniging die zich richt op de africhting en training van werkhonden.

De verdachte zal later worden verhoord. De dierenpolitie roept mensen op contact op te nemen met 144 bij een vermoeden van dierenmishandeling of wanneer zij daar getuige van zijn.

Door Redactie Hart van Nederland

