Kat ernstig mishandeld en dood achtergelaten in Den Haag

Dierenmishandeling

Vandaag, 17:29

In Den Haag is een kat ernstig mishandeld en op straat achtergelaten. De dierenambulance trof het dier zondag 15 februari rond 12.00 uur aan op de Tak van Poortvlietstraat. De kat was toen al overleden.

Volgens de dierenambulance was het beestje zwaar toegetakeld. De dierenpolitie werd direct ingeschakeld. Forensisch opsporing heeft de kat onderzocht. Daaruit is gebleken dat het letsel is veroorzaakt door menselijk handelen, meldt de politie.

De politie is een onderzoek gestart en vraagt mensen om mee te denken. Mogelijk heeft iemand iets gezien of gehoord in de omgeving van de Tak van Poortvlietstraat.

Weet u van wie de kat is? Of herkent u het dier? Neem dan contact op met de dierenpolitie via 0900-8844 of bel 144.

Onlangs werd kat Bambi gevonden met twee kogels in haar kopje:

Kat Coco verminkt en mishandeld: 'Met scherpe voorwerpen binnengedrongen'
