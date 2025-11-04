Kat Coco verminkt en mishandeld: 'Met scherpe voorwerpen binnengedrongen'

Verdrietig en schokkend nieuws voor de baasjes van de 13-jarige kat Coco uit Voorschoten. Op zondag 2 november is het dier op vreselijke wijze mishandeld, verminkt en met scherpe voorwerpen gepenetreerd. Vanwege de ernstige verwondingen hebben ze Coco moeten laten ingeslapen.

Eigenaar Brigitte en haar dochter vonden Coco angstig en teruggetrokken in een kast op zolder. "Toen mijn dochter haar uit de kast haalde, hoorde ze een intens diepe miauw dat door merg en been ging", vertelt Brigitte aan Hart van Nederland. "Coco zakte door haar achterpootjes, viel op haar zij en kermde van de pijn."

In eerste instantie dacht de spoedarts dat Coco was aangereden door een fiets of brommer. Maar na een nacht onder de medicatie, bleek het niet beter te gaan met het arme dier. Brigitte ging daarom terug naar de dierenarts om Coco verder te laten onderzoeken.

Schotwondjes

"Toen was het al heel snel duidelijk. Haar hele lijfje zat vol met ronde 'schotwondjes' die wellicht van een plasticballetjespistool zijn geweest."

De verwondingen van kat Coco

De schok bij Brigitte werd echter nog groter toen ze de achterkant van Coco zag. "Een deel van haar heup was losgekomen en toen haar staart werd opgetild schrok ik enorm. Ik ben geen arts, maar ik kon duidelijk zien dat de achterkant van de kat behoorlijk gehavend en uitgescheurd was."

Na verder onderzoek bleek dat Coco met scherpe voorwerpen is gepenetreerd, waardoor inwendige bloedingen zijn ontstaan. "Wie doet zoiets? Hier moet iemand de tijd voor genomen hebben. Het geschreeuw van Coco moet intens geweest zijn." Vanwege de verwondingen hebben ze Coco moeten laten inslapen.

Aangifte

Voor Brigitte is het onbegrijpelijk. Ze hoopt dat buurtgenoten in de omgeving van de Wijngaardenlaan, Narcisstraat en Willem de Zwijgerlaan in Voorschoten iets hebben gezien en zich melden. Ondertussen blijft het gemis en verdriet groot. "Wat niet te verkroppen is, is dat ze zo gigantisch moet hebben geleden. Dit mag nooit meer een beestje overkomen." Brigitte heeft aangifte gedaan bij de politie.